Губернатор Махонин взял под контроль ситуацию с пожаром, в котором погибли дети

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял под свой контроль ситуацию с пожаром в поселке Уральском. Глава региона создал оперативный штаб и поручил главе Нытвенского округа оказать помощь пострадавшим.
«На данный момент пожар ликвидирован. Ситуацию держу на контроле. Развернут оперативный штаб. Поручил главе Нытвенского округа Ринату Хаертдинову организовать для пострадавших всю необходимую помощь», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Уральский Пермского края в результате пожара в жилом двухэтажном доме погибли трое детей. Их матери на месте оказали помощь медики.
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