В пермском поселке Уральский произошел второй за месяц пожар с жертвами

В поселке Уральский Пермского края произошел второй за последние 30 дней пожар с погибшими. Утром 21 октября, в доме по ул. Северной, 21 сгорела квартира, в результате чего погибли трое детей. Местные власти организовали помощь для пострадавших от пожара.
«Сотрудники местного отделения соцзащиты принимают заявления на материальную помощь, выдачу продуктовых наборов. Также заявления на материальную помощь принимают и в территориальном отделе администрации поселка Уральский», — написал глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов в своем аккаунте в Telegram.
26 сентября на улице Московской в поселке Уральский сгорел двухэтажный многоквартирный дом. Тогда в огне погибло двое мужчин и две женщины. По данному факту следственными органами СУ СК по Прикамью было возбуждено уголовное дело.
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