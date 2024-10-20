20 октября 2024
19 октября 2024

В пермском поселке Уральский произошел второй за месяц пожар с жертвами

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи устанавливают причины пожара в поселке Уральский
Следователи устанавливают причины пожара в поселке Уральский Фото:

В поселке Уральский Пермского края произошел второй за последние 30 дней пожар с погибшими. Утром 21 октября, в доме по ул. Северной, 21 сгорела квартира, в результате чего погибли трое детей. Местные власти организовали помощь для пострадавших от пожара.

«Сотрудники местного отделения соцзащиты принимают заявления на материальную помощь, выдачу продуктовых наборов. Также заявления на материальную помощь принимают и в территориальном отделе администрации поселка Уральский», — написал глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов в своем аккаунте в Telegram.

26 сентября на улице Московской в поселке Уральский сгорел двухэтажный многоквартирный дом. Тогда в огне погибло двое мужчин и две женщины. По данному факту следственными органами СУ СК по Прикамью было возбуждено уголовное дело.

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В поселке Уральский Пермского края произошел второй за последние 30 дней пожар с погибшими. Утром 21 октября, в доме по ул. Северной, 21 сгорела квартира, в результате чего погибли трое детей. Местные власти организовали помощь для пострадавших от пожара. «Сотрудники местного отделения соцзащиты принимают заявления на материальную помощь, выдачу продуктовых наборов. Также заявления на материальную помощь принимают и в территориальном отделе администрации поселка Уральский», — написал глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов в своем аккаунте в Telegram. 26 сентября на улице Московской в поселке Уральский сгорел двухэтажный многоквартирный дом. Тогда в огне погибло двое мужчин и две женщины. По данному факту следственными органами СУ СК по Прикамью было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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