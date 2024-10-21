«Звезды в джунглях»: кого выгнали из шоу в пятом выпуске

Блогер и телеведущая Женя Кривцова покинула «Звезды в джунглях» в пятом выпуске
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Шри-Ланка, джунгли
20 октября вышел 5-й выпуск реалити-шоу «Звезды в джунглях» Фото:

В пятом эпизоде популярного телешоу «Звезды в джунглях» напряжение между участниками достигло нового пика. После ухода стендап-комика Филиппа Воронина в предыдущем выпуске, к звездам присоединилась певица Саша Зверева, известная по хитам 90-х, в том числе «Солнышко в руках».

Выпуск оказался полон драматизма, интриг и неожиданных поворотов. Алена Блин плетет козни, Лерчек закатывает истерики, а кому-то пришлось покинуть проект после противоречивого испытания на вылет.

Новые испытания: голову к гадам

Участникам предстояло пройти через ряд сложных испытаний. Алана Мамаева, Клава Кока, Лерчек и Саша Зверева сражались за монеты, погружая головы в аквариумы с латиноамериканской живностью. Валерии Чекалиной пришлось столкнуться с юркими цыплятами, Алана Мамаева боролась с отвращением, находясь в компании гигантских тараканов. Клаве Коке выпало испытание в виде опасных скорпионов. Но самое неприятное испытание досталось Саше Зверевой: ее «аквариум» кишел огромными, пугающими крабами. Девушки унесли с собой почти весь выигрыш — два миллиона рублей.

Заговоры и предательства: Алена Блин против Жени Кривцовой

Алена Блин, не доверяя Жене Кривцовой после прошлого голосования, решила объединиться с Natan и Лерчек против новичков — Игоря Чехова и Клавы Коки. Однако за спиной у Жени Алена проголосовала против нее, нарушив данное слово. Это привело к настоящему скандалу и бурному выяснению отношений между девушками. Natan также сыграл свою роль в этой интриге, тайно отказавшись от договоренностей, чтобы спасти Клару Коку от выбывания.

Истерика Лерчек и разочарование Жени Кривцовой

Обман Алены Блин вызвал волну негодования среди участников. Лерчек, узнав о предательстве, устроила настоящую истерику, отказавшись готовить для команды. Женя Кривцова, попав в номинацию на вылет из-за интриг Алены, была глубоко разочарована поведением своих соплеменников. Напряжение в лагере достигло предела.

Развлечения и небольшие радости

Несмотря на накал страстей, участники нашли время для отдыха. Во время игры в «Крокодила» они изображали животных, стараясь поднять настроение друг другу. В качестве призов команде достались рыболовная сеть, колокольчик, перчатки и зеркало. Девушки попросили мужчин поскорее наловить рыбы, надеясь на вкусный ужин.

Лерчек и Natan: почему их роман стал главной темой в шоу-бизнесе

Борьба за иммунитет

В пятом выпуске иммунитет присуждался по необычным правилам: участники сами выбирали того, кто будет защищен от голосования. Каждый должен был назвать имя того, кто, по его мнению, не нуждается в иммунитете. В результате такого отборочного тура в финал вышли Игорь Чехов, Клава Кока и Игорь Цвирко. Победу и заветный иммунитет в итоге получил Игорь Цвирко, чье имя не назвал ни один из его соперников. Интересно, что в процессе голосования противоборствующие группировки постепенно «выбивали» друг друга, что и привело к такому неожиданному результату.

Испытание на вылет: сок гусениц и тараканьи бега

Жене Кривцовой и Игорю Чехову предстояло пройти испытание на вылет, которое стало настоящим испытанием для сильных духом. Участникам нужно было разжевывать живых гусениц и мадагаскарских тараканов, выпивая их сок. Несмотря на фобию насекомых, Женя мужественно боролась до конца, но Игорь Чехов оказался быстрее и выиграл испытание. Женя Кривцова покинула проект «Звезды в джунглях».

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Евгения Кривцова — популярный российский блогер, на ее профили в социальных сетях подписано несколько миллионов человек
Фото:

Кто до этого ушел из шоу

Первой, кто покинул реалити-проект «Звезды в джунглях», стала телеведущая Дана Борисова. Во втором выпуске домой отправился актер Даниил Вахрушев, а позже к ним присоединились актриса Дарья Блохина и комик Филипп Воронин.

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В пятом эпизоде популярного телешоу «Звезды в джунглях» напряжение между участниками достигло нового пика. После ухода стендап-комика Филиппа Воронина в предыдущем выпуске, к звездам присоединилась певица Саша Зверева, известная по хитам 90-х, в том числе «Солнышко в руках». Выпуск оказался полон драматизма, интриг и неожиданных поворотов. Алена Блин плетет козни, Лерчек закатывает истерики, а кому-то пришлось покинуть проект после противоречивого испытания на вылет. Участникам предстояло пройти через ряд сложных испытаний. Алана Мамаева, Клава Кока, Лерчек и Саша Зверева сражались за монеты, погружая головы в аквариумы с латиноамериканской живностью. Валерии Чекалиной пришлось столкнуться с юркими цыплятами, Алана Мамаева боролась с отвращением, находясь в компании гигантских тараканов. Клаве Коке выпало испытание в виде опасных скорпионов. Но самое неприятное испытание досталось Саше Зверевой: ее «аквариум» кишел огромными, пугающими крабами. Девушки унесли с собой почти весь выигрыш — два миллиона рублей. Алена Блин, не доверяя Жене Кривцовой после прошлого голосования, решила объединиться с Natan и Лерчек против новичков — Игоря Чехова и Клавы Коки. Однако за спиной у Жени Алена проголосовала против нее, нарушив данное слово. Это привело к настоящему скандалу и бурному выяснению отношений между девушками. Natan также сыграл свою роль в этой интриге, тайно отказавшись от договоренностей, чтобы спасти Клару Коку от выбывания. Обман Алены Блин вызвал волну негодования среди участников. Лерчек, узнав о предательстве, устроила настоящую истерику, отказавшись готовить для команды. Женя Кривцова, попав в номинацию на вылет из-за интриг Алены, была глубоко разочарована поведением своих соплеменников. Напряжение в лагере достигло предела. Несмотря на накал страстей, участники нашли время для отдыха. Во время игры в «Крокодила» они изображали животных, стараясь поднять настроение друг другу. В качестве призов команде достались рыболовная сеть, колокольчик, перчатки и зеркало. Девушки попросили мужчин поскорее наловить рыбы, надеясь на вкусный ужин. В пятом выпуске иммунитет присуждался по необычным правилам: участники сами выбирали того, кто будет защищен от голосования. Каждый должен был назвать имя того, кто, по его мнению, не нуждается в иммунитете. В результате такого отборочного тура в финал вышли Игорь Чехов, Клава Кока и Игорь Цвирко. Победу и заветный иммунитет в итоге получил Игорь Цвирко, чье имя не назвал ни один из его соперников. Интересно, что в процессе голосования противоборствующие группировки постепенно «выбивали» друг друга, что и привело к такому неожиданному результату. Жене Кривцовой и Игорю Чехову предстояло пройти испытание на вылет, которое стало настоящим испытанием для сильных духом. Участникам нужно было разжевывать живых гусениц и мадагаскарских тараканов, выпивая их сок. Несмотря на фобию насекомых, Женя мужественно боролась до конца, но Игорь Чехов оказался быстрее и выиграл испытание. Женя Кривцова покинула проект «Звезды в джунглях». Первой, кто покинул реалити-проект «Звезды в джунглях», стала телеведущая Дана Борисова. Во втором выпуске домой отправился актер Даниил Вахрушев, а позже к ним присоединились актриса Дарья Блохина и комик Филипп Воронин.
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