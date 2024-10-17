Лерчек и Natan: почему их роман стал главной темой в шоу-бизнесе

Лерчек и Natan попали в скандал в мире звезд

17 октября 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

На днях разразился настоящий скандал, связанный с участниками шоу «Звезды в джунглях» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Скандал вокруг отношений блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и женатого певца Natan продолжает набирать обороты, обсуждения не утихают. После того как пара публично выразила свои чувства в реалити-шоу «Звезды в джунглях», тема стала одной из самых горячих в мире шоу-бизнеса. Интрижку активно обсуждают не только поклонники, но и многие знаменитости, подогревая интерес к истории. Подробности скандала — в материале URA.RU. Как между Natan и Лерчек завязался роман Во время съемок реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ между рэпером Натаном и блогершей Лерчек возникла искра. Natan не скрывал своего внимания к многодетной маме, флиртуя с ней на камеру. В финале шоу он даже заявил, что готов уступить победу Лерчек. Многие подписчики выразили недоумение из-за поведения певца, напоминая ему, что он женат, и взывая к его совести. В одном из выпусков шоу пара проходила испытание, в котором нужно было передавать друг другу предметы через рот. Кадры были больше похожи на страстный поцелуй. Однако более бурное обсуждение вызвали скрытые кадры с проекта, на которых видно, что блогер и певец решили уединиться, но не смогли остаться незамеченными. На видео блогерша сидит на певце и страстно с ним целуется. В сети также появилась информация, что между ними был интим, но сами участники скандала это не комментировали. Также в сети оказались не попавшие в шоу кадры, на которых Лерчек не скрывает свои эмоции, сравнивая певца со своим экс-мужем, но не в пользу последнего. А Natan выражает блогерше большую благодарность за ее поддержку. Певец говорит, что она изучила его лучше, чем он себя, и что он благодарен за ее эмоциональную поддержку. «Думаете, что знакомы всего пять минут, а знаете друг друга как будто тысячу лет. И здесь именно это случилось», — сказал Natan. Чекалина, в свою очередь, выражает свою благодарность Natan за его поддержку и говорит, что она не может понять, почему они не встречались раньше, так как они идут вместе теперь. Что сказал Natan о романе с Лерчек На днях Natan опубликовал в telegram-канале пост, которым решил ответить на накопившиеся вопросы подписчиков. Музыкант признался, что во время съемок реалити-шоу почувствовал симпатию к Лерчек, отрицать которую было бы нелепо. Тем не менее Natan заявил, что не планирует уходить от жены и сделает все возможное, чтобы сохранить свою семью. «В ходе проекта каждый участник проявил свои сильные и слабые стороны. Это касается и меня, ведь, находясь в условиях постоянного пребывания на проекте, трудно отличить, где заканчивается реальность. Случается, что ты теряешь контроль и начинаешь вести себя неадекватно, как животное. Вот что случилось со мной», — поделился Natan с подписчиками. Он также добавил: «Это не оправдание. Я ни в коем случае не оправдываю себя. Мой поступок меня глубоко разочаровал, и я понимаю, насколько сильно я ранил самого важного человека в своей жизни. Вижу, как страдает моя жена. Я постараюсь исправить ситуацию. Не знаю, удастся ли мне это, но я сделаю все от меня зависящее. Посмотрим, что будет дальше». Валерия Чекалина летом 2024 года пережила развод с мужем, с которым была вместе с 2012 года. Фото: Максим Григорьев/ТАСС Лерчек неоднократно заявляла, что она не знала о том, что Natan женат. Она отмечала, что ее разум оказался затуманен и она жалеет о поступке. «На проекте он себя вел как неженатый мужчина», — говорила она. В последнее время Лерчек никак не комментирует набирающей обороты скандал — она, как и ее бывший муж Артем, находится под домашним арестом до 26 ноября по делу о незаконном выводе из России 251 млн рублей. Как отреагировала супруга Natan на измену 36-летняя дизайнер, жена рэпера Анастасия Швецова, долгое время молчавшая о бурных обсуждениях в сети, наконец, решила обратиться к поклонникам. В своем обращении она признала, что понимает ожидания и желание подписчиков получить комментарий по ситуации. Она попросила немного времени, заявив, что поделится своими мыслями, когда будет к этому готова. Сообщение она сопроводила снимком в самолете. Анастасия уехала от певца в родной Казахстан, забрав с собой сыновей 6 и 12 лет. Пиар-история Роман между блогершей Валерией «Лерчек» Чекалиной и рэпером Natan — продуманная пиар-кампания, уверен продюсер Сергей Дворцов. В интервью Life.ru Дворцов отметил, что блогер, попавшая в скандал из-за развода и уголовных дел, стремится привлечь внимание и получить поддержку публики. По его мнению, Natan как талантливый и уважаемый артист также может выиграть от такого сотрудничества. «В медиа-пространстве подобные союзы часто строятся на коммерческой основе», — подчеркнул Дворцов. Он добавил, что Лерчек использует этот роман, чтобы отвлечь внимание от негативных новостей, связанных с ее семьей, а Natan может получить новые возможности для работы, например, корпоративные мероприятия, съемки и телепроекты. Лерчек и Natan демонстрировали теплое отношение друг к другу на проекте канала ТНТ. Фото: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС На флирт между звездами также отреагировал ряд знаменитостей. Так, телеведущая и блогер Ксения Бородина выразила сочувствие жене певца Анастасии. «О ее чувствах никто в тот момент не думал. Я всегда говорю: разводитесь и спите, с кем хотите», — писала она в одной из соцсетей. Анастасия Швецова и Натан состоят в браке с 2012 года. Они воспитывают двух сыновей. Ранее рэпер уже оказывался в центре скандала из-за интрижки, но смог сохранить брак, попросив прощения у жены на коленях. Лерчек недавно развелась и воспитывает троих детей. В начале октября ее заметили в одном из московских баров с преподавателем по танцам Луисом Сквиччиарини. Парочка страстно целовалась. О чем шоу «Звезды в джунглях» Десять звезд из кино, музыки, спорта и шоу-бизнеса отправляются в южноамериканские джунгли для участия в реалити-шоу «Звезды в джунглях». Им предстоит пройти испытания и зарабатывать монеты, которые можно обменять на еду или сохранить для денежного приза. Общий призовой фонд — 30 миллионов рублей. Еженедельно один участник выбывает, а его место занимает новый. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян. Премьера состоялась на ТНТ 22 сентября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скандал вокруг отношений блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и женатого певца Natan продолжает набирать обороты, обсуждения не утихают. После того как пара публично выразила свои чувства в реалити-шоу «Звезды в джунглях», тема стала одной из самых горячих в мире шоу-бизнеса. Интрижку активно обсуждают не только поклонники, но и многие знаменитости, подогревая интерес к истории. Подробности скандала — в материале URA.RU. Во время съемок реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ между рэпером Натаном и блогершей Лерчек возникла искра. Natan не скрывал своего внимания к многодетной маме, флиртуя с ней на камеру. В финале шоу он даже заявил, что готов уступить победу Лерчек. Многие подписчики выразили недоумение из-за поведения певца, напоминая ему, что он женат, и взывая к его совести. В одном из выпусков шоу пара проходила испытание, в котором нужно было передавать друг другу предметы через рот. Кадры были больше похожи на страстный поцелуй. Однако более бурное обсуждение вызвали скрытые кадры с проекта, на которых видно, что блогер и певец решили уединиться, но не смогли остаться незамеченными. На видео блогерша сидит на певце и страстно с ним целуется. В сети также появилась информация, что между ними был интим, но сами участники скандала это не комментировали. Также в сети оказались не попавшие в шоу кадры, на которых Лерчек не скрывает свои эмоции, сравнивая певца со своим экс-мужем, но не в пользу последнего. А Natan выражает блогерше большую благодарность за ее поддержку. Певец говорит, что она изучила его лучше, чем он себя, и что он благодарен за ее эмоциональную поддержку. «Думаете, что знакомы всего пять минут, а знаете друг друга как будто тысячу лет. И здесь именно это случилось», — сказал Natan. Чекалина, в свою очередь, выражает свою благодарность Natan за его поддержку и говорит, что она не может понять, почему они не встречались раньше, так как они идут вместе теперь. На днях Natan опубликовал в telegram-канале пост, которым решил ответить на накопившиеся вопросы подписчиков. Музыкант признался, что во время съемок реалити-шоу почувствовал симпатию к Лерчек, отрицать которую было бы нелепо. Тем не менее Natan заявил, что не планирует уходить от жены и сделает все возможное, чтобы сохранить свою семью. «В ходе проекта каждый участник проявил свои сильные и слабые стороны. Это касается и меня, ведь, находясь в условиях постоянного пребывания на проекте, трудно отличить, где заканчивается реальность. Случается, что ты теряешь контроль и начинаешь вести себя неадекватно, как животное. Вот что случилось со мной», — поделился Natan с подписчиками. Он также добавил: «Это не оправдание. Я ни в коем случае не оправдываю себя. Мой поступок меня глубоко разочаровал, и я понимаю, насколько сильно я ранил самого важного человека в своей жизни. Вижу, как страдает моя жена. Я постараюсь исправить ситуацию. Не знаю, удастся ли мне это, но я сделаю все от меня зависящее. Посмотрим, что будет дальше». Лерчек неоднократно заявляла, что она не знала о том, что Natan женат. Она отмечала, что ее разум оказался затуманен и она жалеет о поступке. «На проекте он себя вел как неженатый мужчина», — говорила она. В последнее время Лерчек никак не комментирует набирающей обороты скандал — она, как и ее бывший муж Артем, находится под домашним арестом до 26 ноября по делу о незаконном выводе из России 251 млн рублей. 36-летняя дизайнер, жена рэпера Анастасия Швецова, долгое время молчавшая о бурных обсуждениях в сети, наконец, решила обратиться к поклонникам. В своем обращении она признала, что понимает ожидания и желание подписчиков получить комментарий по ситуации. Она попросила немного времени, заявив, что поделится своими мыслями, когда будет к этому готова. Сообщение она сопроводила снимком в самолете. Анастасия уехала от певца в родной Казахстан, забрав с собой сыновей 6 и 12 лет. Роман между блогершей Валерией «Лерчек» Чекалиной и рэпером Natan — продуманная пиар-кампания, уверен продюсер Сергей Дворцов. В интервью Life.ru Дворцов отметил, что блогер, попавшая в скандал из-за развода и уголовных дел, стремится привлечь внимание и получить поддержку публики. По его мнению, Natan как талантливый и уважаемый артист также может выиграть от такого сотрудничества. «В медиа-пространстве подобные союзы часто строятся на коммерческой основе», — подчеркнул Дворцов. Он добавил, что Лерчек использует этот роман, чтобы отвлечь внимание от негативных новостей, связанных с ее семьей, а Natan может получить новые возможности для работы, например, корпоративные мероприятия, съемки и телепроекты. На флирт между звездами также отреагировал ряд знаменитостей. Так, телеведущая и блогер Ксения Бородина выразила сочувствие жене певца Анастасии. «О ее чувствах никто в тот момент не думал. Я всегда говорю: разводитесь и спите, с кем хотите», — писала она в одной из соцсетей. Анастасия Швецова и Натан состоят в браке с 2012 года. Они воспитывают двух сыновей. Ранее рэпер уже оказывался в центре скандала из-за интрижки, но смог сохранить брак, попросив прощения у жены на коленях. Лерчек недавно развелась и воспитывает троих детей. В начале октября ее заметили в одном из московских баров с преподавателем по танцам Луисом Сквиччиарини. Парочка страстно целовалась. Десять звезд из кино, музыки, спорта и шоу-бизнеса отправляются в южноамериканские джунгли для участия в реалити-шоу «Звезды в джунглях». Им предстоит пройти испытания и зарабатывать монеты, которые можно обменять на еду или сохранить для денежного приза. Общий призовой фонд — 30 миллионов рублей. Еженедельно один участник выбывает, а его место занимает новый. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян. Премьера состоялась на ТНТ 22 сентября 2024 года.