В России подорожают морепродукты

Поставщики рыбы и морепродуктов предупредили о росте цен на 15-20%. В основном подорожание коснется сельди, скумбрии и красной рыбы, заявили в пресс-службе X5 Group.
«За последние месяцы поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на широкий перечень морепродуктов — в среднем на 15–20%», — сообщил РБК источник на рынке ретейла. Также поставщики поднимают отпускные цены на импортные и отечественные креветки. Их подорожание связано с засухой в Эквадоре и с супертайфуном «Яги» во Вьетнаме. К концу года также ожидается нехватка отечественных северных креветок из-за истечения квот и повышенного спроса. Подорожание связано с ослаблением рубля и ростом цен на упаковку и производство.
Рост цен коснется также красной рыбы, особенно горбуши, так как снижается вылов лососевых. Увеличиваются также проблемы с уловами сельди и скумбрии из-за уменьшения импорта.
Ранее в Северо-Западном федеральном округе России также был зафиксирован рост цен на атлантическую треску и пикшу. Например, треска подорожала на 1,7%, а пикша — на 1,4%.
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