В России подорожают морепродукты

Производители предупредили о подорожании рыбы и креветок на 15-20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на креветки и другие виды морепродуктов вырастут в России на 10-15%
Цены на креветки и другие виды морепродуктов вырастут в России на 10-15% Фото:

Поставщики рыбы и морепродуктов предупредили о росте цен на 15-20%. В основном подорожание коснется сельди, скумбрии и красной рыбы, заявили в пресс-службе X5 Group. 

«За последние месяцы поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на широкий перечень морепродуктов — в среднем на 15–20%», — сообщил РБК источник на рынке ретейла. Также поставщики поднимают отпускные цены на импортные и отечественные креветки. Их подорожание связано с засухой в Эквадоре и с супертайфуном «Яги» во Вьетнаме. К концу года также ожидается нехватка отечественных северных креветок из-за истечения квот и повышенного спроса. Подорожание связано с ослаблением рубля и ростом цен на упаковку и производство.

Рост цен коснется также красной рыбы, особенно горбуши, так как снижается вылов лососевых. Увеличиваются также проблемы с уловами сельди и скумбрии из-за уменьшения импорта.

Ранее в Северо-Западном федеральном округе России также был зафиксирован рост цен на атлантическую треску и пикшу. Например, треска подорожала на 1,7%, а пикша — на 1,4%.

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Поставщики рыбы и морепродуктов предупредили о росте цен на 15-20%. В основном подорожание коснется сельди, скумбрии и красной рыбы, заявили в пресс-службе X5 Group.  «За последние месяцы поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на широкий перечень морепродуктов — в среднем на 15–20%», — сообщил РБК источник на рынке ретейла. Также поставщики поднимают отпускные цены на импортные и отечественные креветки. Их подорожание связано с засухой в Эквадоре и с супертайфуном «Яги» во Вьетнаме. К концу года также ожидается нехватка отечественных северных креветок из-за истечения квот и повышенного спроса. Подорожание связано с ослаблением рубля и ростом цен на упаковку и производство. Рост цен коснется также красной рыбы, особенно горбуши, так как снижается вылов лососевых. Увеличиваются также проблемы с уловами сельди и скумбрии из-за уменьшения импорта. Ранее в Северо-Западном федеральном округе России также был зафиксирован рост цен на атлантическую треску и пикшу. Например, треска подорожала на 1,7%, а пикша — на 1,4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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