«Коммерсант»: в России растут цены на треску и пикшу

05 июня 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

В Северо-Западном федеральном округе России зафиксирован рост цен на атлантическую треску и пикшу. В течение последней недели оптовые цены на данные виды рыбы увеличились. Треска подорожала на 1,7%, а пикша — на 1,4%, делится данными ФГУП «Нацрыбресурс». «За последнюю неделю (с 27 мая по 2 июня) основными драйверами роста оптовых цен на рыбу в северо-западной части России стали атлантическая треска (на 1,7%, до 295 руб. за 1 кг) и пикша (на 1,4%, до 215 руб. за 1 кг)», — сообщили в агентстве по рыболовству, передает « Коммерсант» . Там объясняют это активным экспортным спросом на эту рыбу на фоне низкого вылова, который производится на северо-западе страны. Согласно данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), европейский рынок сталкивается с дефицитом атлантической трески на фоне уменьшения мировых уловов и торговых ограничений с РФ на фоне конфликта на Украине. При этом рыбакам из Японии разрешили вылов лососевых рыб в российской исключительной экономической зоне. Страна впервые за три года получили квоту на вылов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Северо-Западном федеральном округе России зафиксирован рост цен на атлантическую треску и пикшу. В течение последней недели оптовые цены на данные виды рыбы увеличились. Треска подорожала на 1,7%, а пикша — на 1,4%, делится данными ФГУП «Нацрыбресурс». «За последнюю неделю (с 27 мая по 2 июня) основными драйверами роста оптовых цен на рыбу в северо-западной части России стали атлантическая треска (на 1,7%, до 295 руб. за 1 кг) и пикша (на 1,4%, до 215 руб. за 1 кг)», — сообщили в агентстве по рыболовству, передает «Коммерсант». Там объясняют это активным экспортным спросом на эту рыбу на фоне низкого вылова, который производится на северо-западе страны. Согласно данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), европейский рынок сталкивается с дефицитом атлантической трески на фоне уменьшения мировых уловов и торговых ограничений с РФ на фоне конфликта на Украине. При этом рыбакам из Японии разрешили вылов лососевых рыб в российской исключительной экономической зоне. Страна впервые за три года получили квоту на вылов.