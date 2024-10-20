Пермячку осудили за выращивание мака для булочек

Жительницу Чайковского округа Пермского края признали виновной в незаконном выращивании мака и приговорили к условному сроку. На участке женщины обнаружили 404 куста наркосодержащих растений, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
«В июле 2024 года в Чайковском городском округе в ходе антинаркотической операции „Мак“ сотрудники полиции обнаружили на приусадебном участке у жилого дома 404 куста мака рода Papaver. Местная жительница засеяла участок весной, в течение двух месяцев поливала и взрыхляла почву, боролась с сорняками, пока не появились первые всходы», — рассказали в пресс-службе суда.
В ходе судебного разбирательства женщина утверждала, что выращивала мак для булочек. Затем дачница отказалась от своих показаний и убеждала суд в своей невиновности. Ее доводы были признаны противоречивыми и несостоятельными. В результате Чайковский городской суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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