20 октября 2024
19 октября 2024

Пермячку осудили за выращивание мака для булочек

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Чайковского округа получила три года условно за выращивание мака рода Papaver
Жительница Чайковского округа получила три года условно за выращивание мака рода Papaver Фото:

Жительницу Чайковского округа Пермского края признали виновной в незаконном выращивании мака и приговорили к условному сроку. На участке женщины обнаружили 404 куста наркосодержащих растений, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«В июле 2024 года в Чайковском городском округе в ходе антинаркотической операции „Мак“ сотрудники полиции обнаружили на приусадебном участке у жилого дома 404 куста мака рода Papaver. Местная жительница засеяла участок весной, в течение двух месяцев поливала и взрыхляла почву, боролась с сорняками, пока не появились первые всходы», — рассказали в пресс-службе суда.

В ходе судебного разбирательства женщина утверждала, что выращивала мак для булочек. Затем дачница отказалась от своих показаний и убеждала суд в своей невиновности. Ее доводы были признаны противоречивыми и несостоятельными. В результате Чайковский городской суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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Жительницу Чайковского округа Пермского края признали виновной в незаконном выращивании мака и приговорили к условному сроку. На участке женщины обнаружили 404 куста наркосодержащих растений, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «В июле 2024 года в Чайковском городском округе в ходе антинаркотической операции „Мак“ сотрудники полиции обнаружили на приусадебном участке у жилого дома 404 куста мака рода Papaver. Местная жительница засеяла участок весной, в течение двух месяцев поливала и взрыхляла почву, боролась с сорняками, пока не появились первые всходы», — рассказали в пресс-службе суда. В ходе судебного разбирательства женщина утверждала, что выращивала мак для булочек. Затем дачница отказалась от своих показаний и убеждала суд в своей невиновности. Ее доводы были признаны противоречивыми и несостоятельными. В результате Чайковский городской суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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