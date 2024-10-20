20 октября 2024

Екатеринбуржец грабил жильцов элитных новостроек, его ждет суд

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Уголовное дело заведено по двум статьям Фото:

В Екатеринбурге полицейские поймали 39-летнего мужчину, грабившего жильцов элитных новостроек, поджидая их с оружием у квартир. Он попался в руки правоохранителям после того, как напал на пенсионерку и ее соседей в доме по улице Куйбышева. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Поднявшись на 11 этаж третьего подъезда, мужчина напал на вышедшую из лифта пенсионерку. Высказывая угрозы и демонстрируя нож, он вынудил пожилую женщину открыть дверь в квартиру, откуда похитил ее имущество, включая ювелирные украшения, на общую сумму свыше 289 тысяч рублей», — следует из сообщения. Далее он позвонил в соседнюю дверь пожилой пары, у которых отнял деньги и банковскую карту.

Обвиняемый был задержан в этот же день (4 июля 2024-го). Он полностью признал вину, однако от заведения уголовного дела это его не спасло. Мужчину обвинили в преступлениях по части третьей статьи 162 УК РФ (разбой) и пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ (кража).

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В Екатеринбурге полицейские поймали 39-летнего мужчину, грабившего жильцов элитных новостроек, поджидая их с оружием у квартир. Он попался в руки правоохранителям после того, как напал на пенсионерку и ее соседей в доме по улице Куйбышева. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Поднявшись на 11 этаж третьего подъезда, мужчина напал на вышедшую из лифта пенсионерку. Высказывая угрозы и демонстрируя нож, он вынудил пожилую женщину открыть дверь в квартиру, откуда похитил ее имущество, включая ювелирные украшения, на общую сумму свыше 289 тысяч рублей», — следует из сообщения. Далее он позвонил в соседнюю дверь пожилой пары, у которых отнял деньги и банковскую карту. Обвиняемый был задержан в этот же день (4 июля 2024-го). Он полностью признал вину, однако от заведения уголовного дела это его не спасло. Мужчину обвинили в преступлениях по части третьей статьи 162 УК РФ (разбой) и пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ (кража).
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© Служба новостей «URA.RU»
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