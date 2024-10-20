Екатеринбуржец грабил жильцов элитных новостроек, его ждет суд

21 октября 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Уголовное дело заведено по двум статьям Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге полицейские поймали 39-летнего мужчину, грабившего жильцов элитных новостроек, поджидая их с оружием у квартир. Он попался в руки правоохранителям после того, как напал на пенсионерку и ее соседей в доме по улице Куйбышева. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Поднявшись на 11 этаж третьего подъезда, мужчина напал на вышедшую из лифта пенсионерку. Высказывая угрозы и демонстрируя нож, он вынудил пожилую женщину открыть дверь в квартиру, откуда похитил ее имущество, включая ювелирные украшения, на общую сумму свыше 289 тысяч рублей», — следует из сообщения. Далее он позвонил в соседнюю дверь пожилой пары, у которых отнял деньги и банковскую карту. Обвиняемый был задержан в этот же день (4 июля 2024-го). Он полностью признал вину, однако от заведения уголовного дела это его не спасло. Мужчину обвинили в преступлениях по части третьей статьи 162 УК РФ (разбой) и пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ (кража). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полицейские поймали 39-летнего мужчину, грабившего жильцов элитных новостроек, поджидая их с оружием у квартир. Он попался в руки правоохранителям после того, как напал на пенсионерку и ее соседей в доме по улице Куйбышева. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Поднявшись на 11 этаж третьего подъезда, мужчина напал на вышедшую из лифта пенсионерку. Высказывая угрозы и демонстрируя нож, он вынудил пожилую женщину открыть дверь в квартиру, откуда похитил ее имущество, включая ювелирные украшения, на общую сумму свыше 289 тысяч рублей», — следует из сообщения. Далее он позвонил в соседнюю дверь пожилой пары, у которых отнял деньги и банковскую карту. Обвиняемый был задержан в этот же день (4 июля 2024-го). Он полностью признал вину, однако от заведения уголовного дела это его не спасло. Мужчину обвинили в преступлениях по части третьей статьи 162 УК РФ (разбой) и пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ (кража).