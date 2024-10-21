Челябинские таможенники отправили военным конфискованные коллиматоры

Сотрудники Челябинской таможни отправили в войсковую часть Чебаркуля пять конфискованных коллиматоров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, товар поставлялся из Узбекистана.
«Лазерные прицелы стоимостью 250 тысяч рублей были ввезены воздушным транспортом из Узбекистана. В соответствии с нормами законодательства для перемещения товара данной категории необходима специализированная лицензия, так как устройство является „товаром двойного назначения“ и может быть использовано в военных целях. Однако получатель не смог представить надлежащие документы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
Там отметили, что по данному факту составлен административный протокол. Нарушителю назначен штраф 50 тысяч рублей. Решением суда лазерные прицелы конфискованы и обращены в доход государства.
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