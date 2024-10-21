Челябинские таможенники отправили военным конфискованные коллиматоры

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Конфискованные коллиматоры могут использоваться в военных целях Фото:

Сотрудники Челябинской таможни отправили в войсковую часть Чебаркуля пять конфискованных коллиматоров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, товар поставлялся из Узбекистана.

«Лазерные прицелы стоимостью 250 тысяч рублей были ввезены воздушным транспортом из Узбекистана. В соответствии с нормами законодательства для перемещения товара данной категории необходима специализированная лицензия, так как устройство является „товаром двойного назначения“ и может быть использовано в военных целях. Однако получатель не смог представить надлежащие документы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

Там отметили, что по данному факту составлен административный протокол. Нарушителю назначен штраф 50 тысяч рублей. Решением суда лазерные прицелы конфискованы и обращены в доход государства.

Коллиматоры были переданы на нужды военным
Коллиматоры были переданы на нужды военным
Фото:

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Сотрудники Челябинской таможни отправили в войсковую часть Чебаркуля пять конфискованных коллиматоров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, товар поставлялся из Узбекистана. «Лазерные прицелы стоимостью 250 тысяч рублей были ввезены воздушным транспортом из Узбекистана. В соответствии с нормами законодательства для перемещения товара данной категории необходима специализированная лицензия, так как устройство является „товаром двойного назначения“ и может быть использовано в военных целях. Однако получатель не смог представить надлежащие документы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что по данному факту составлен административный протокол. Нарушителю назначен штраф 50 тысяч рублей. Решением суда лазерные прицелы конфискованы и обращены в доход государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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