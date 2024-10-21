Челябинские таможенники отправили военным конфискованные коллиматоры

Конфискованные коллиматоры могут использоваться в военных целях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Челябинской таможни отправили в войсковую часть Чебаркуля пять конфискованных коллиматоров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, товар поставлялся из Узбекистана.

«Лазерные прицелы стоимостью 250 тысяч рублей были ввезены воздушным транспортом из Узбекистана. В соответствии с нормами законодательства для перемещения товара данной категории необходима специализированная лицензия, так как устройство является „товаром двойного назначения“ и может быть использовано в военных целях. Однако получатель не смог представить надлежащие документы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

Там отметили, что по данному факту составлен административный протокол. Нарушителю назначен штраф 50 тысяч рублей. Решением суда лазерные прицелы конфискованы и обращены в доход государства.

Коллиматоры были переданы на нужды военным Фото: пресс-служба Челябинской таможни