В центре Екатеринбурга люди в масках скрутили водителя элитного BMW. Фото, видео

21 октября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Операцию проводят спецслужбы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге днем 21 октября на проспекте Ленина люди в масках и камуфляже задержали водителя и пассажира BMW M5. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Ленина задержали водителя BMW M5 и положили лицом в пол», — сказал собеседник. Судя по кадрам, возле иномарки работают сотрудники спецслужб. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 21 октября на проспекте Ленина люди в масках и камуфляже задержали водителя и пассажира BMW M5. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Ленина задержали водителя BMW M5 и положили лицом в пол», — сказал собеседник. Судя по кадрам, возле иномарки работают сотрудники спецслужб. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.