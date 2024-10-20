20 октября 2024

В центре Екатеринбурга люди в масках скрутили водителя элитного BMW. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные люди у центра ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, полиция, силовые структуры, шеврон полиция, силовик в маске, силовики в автомобиле
Операцию проводят спецслужбы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 21 октября на проспекте Ленина люди в масках и камуфляже задержали водителя и пассажира BMW M5. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На Ленина задержали водителя BMW M5 и положили лицом в пол», — сказал собеседник. Судя по кадрам, возле иномарки работают сотрудники спецслужб.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге днем 21 октября на проспекте Ленина люди в масках и камуфляже задержали водителя и пассажира BMW M5. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Ленина задержали водителя BMW M5 и положили лицом в пол», — сказал собеседник. Судя по кадрам, возле иномарки работают сотрудники спецслужб. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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