Операцию проводят спецслужбы (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 21 октября на проспекте Ленина люди в масках и камуфляже задержали водителя и пассажира BMW M5. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На Ленина задержали водителя BMW M5 и положили лицом в пол», — сказал собеседник. Судя по кадрам, возле иномарки работают сотрудники спецслужб.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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