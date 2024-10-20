20 октября 2024

Главу ЯНАО Артюхова наградили за развитие Арктики. Фото

Губернатор ЯНАО Артюхов получил знак отличия за развитие Арктики
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр РФ по развитию Арктики Чекунков вручил главе Ямала Артюхову почетный знак
Министр РФ по развитию Арктики Чекунков вручил главе Ямала Артюхову почетный знак Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого АО получил награду из рук министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Алексей Чекунков отметил вклад губернатора Ямала в развитие Арктики и вручил Дмитрию Артюхову знак отличия „За заслуги в развитии Арктики“, учрежденный министерством», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало URA.RU, Дмитрий Артюхов и Алексей Чекунков встретились в Москве и обсудили развитие Ямала, как одного из регионов российской Арктики. В число обсуждаемых тем попала «Арктическая ипотека».

Алексей Чекунков вручил Дмитрию Артюхову знак отличия "За заслуги в развитии Арктики"
Алексей Чекунков вручил Дмитрию Артюхову знак отличия "За заслуги в развитии Арктики"
Фото:

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Губернатор Ямало-Ненецкого АО получил награду из рук министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Алексей Чекунков отметил вклад губернатора Ямала в развитие Арктики и вручил Дмитрию Артюхову знак отличия „За заслуги в развитии Арктики“, учрежденный министерством», — сообщили в пресс-службе. Как ранее сообщало URA.RU, Дмитрий Артюхов и Алексей Чекунков встретились в Москве и обсудили развитие Ямала, как одного из регионов российской Арктики. В число обсуждаемых тем попала «Арктическая ипотека».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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