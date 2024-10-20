Министр РФ по развитию Арктики Чекунков вручил главе Ямала Артюхову почетный знак
Губернатор Ямало-Ненецкого АО получил награду из рук министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Алексей Чекунков отметил вклад губернатора Ямала в развитие Арктики и вручил Дмитрию Артюхову знак отличия „За заслуги в развитии Арктики“, учрежденный министерством», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщало URA.RU, Дмитрий Артюхов и Алексей Чекунков встретились в Москве и обсудили развитие Ямала, как одного из регионов российской Арктики. В число обсуждаемых тем попала «Арктическая ипотека».
Алексей Чекунков вручил Дмитрию Артюхову знак отличия "За заслуги в развитии Арктики"
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