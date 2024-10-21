Помогает старикам и отдает призы: что известно о свердловчанке из топ-5 красивых женщин Вселенной

Участница Woman of the Universe открывает центры для пожилых в Екатеринбурге

Финал конкурса красоты проходил в Стамбуле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбурженка Анна Зализняк завоевала титул «Женщина вселенской красоты» на международном конкурсе Woman of the Universe в Турции. Уралочка принимает поздравления, но в ее копилке это не единственная победа. Что известно о признанной миром красавице — в материале URA.RU.

Анне 37 лет, у нее есть муж и двое детей-погодок. Женщина руководит многопрофильным детским центром «Резиденция детства», который занимается всесторонним развитием ребят от младенчества до школьного возраста. А еще у екатеринбурженки по всей области работают центры по уходу и присмотру за пожилыми людьми и инвалидами.

Екатеринбурженка занимается социальным бизнесом Фото: личная страница Анны Зализняк

В свободное от работы время красавица участвует в благотворительных акциях, изучает английский язык, занимается спортом, является резидентом книжного клуба, поет сольно и в трио «Брют». «Мое кредо — не стремлюсь изменить весь мир, но меняю мир вокруг себя к лучшему», — говорит о себе Анна и подчеркивает, что она амбициозная, жизнерадостная и ответственная.

У женщины есть и другие достижения в конкурсах красоты. Ранее Анна стала победительницей областного конкурса «Миссис Бизнес Екатеринбург», а позже — обладательницей главного титула конкурса федерального значения «Миссис Бизнес Россия 2024». В копилке также есть звание «Миссис Арамиль-2023».

«Раньше уже имела опыт участия в городском конкурсе красоты от института, но победу так и не одержала, что очень сильно повлияло на внутренние комплексы и самооценку. Обманывать никого не стану: на проект пришла не за денежным призом, а за короной победителя. Хочется закрыть этот гештальт и двигаться дальше. А денежный приз готова отдать другим участницам, если победа в конкурсе достанется мне», — делилась перед конкурсом «Миссис Арамиль-2023» Анна.

По итогу участница выиграла и получила 50 тысяч рублей. Но обещание красавица сдержала: она отказалась от денежного приза и пожертвовала свой выигрыш детскому приюту в Арамиле. Детишек на эти деньги свозили к Уральскому каньону.

В 2023 году Анна отдала свой выигрыш детям из приюта подпись к фото

20 октября стало известно, что Зализняк вошла в пятерку самых красивых женщин вселенной. Вместе с ней титул получили девушки из Венесуэлы, Турции, Сингапура и Швейцарии.

Фото: anna_idealochka в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)