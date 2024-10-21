В Златоусте школьник покончил с собой

Школьник учился в девятом классе
В Златоусте (Челябинская область) 16-летний школьник покончил с собой. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«У дома, где нашли тело, работали экстренные службы. Мальчишка покончил с собой», — рассказали URA.RU жители.
Мальчик учился в девятом классе. Причины его поступка неизвестны.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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