В Златоусте школьник покончил с собой

21 октября 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Школьник учился в девятом классе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) 16-летний школьник покончил с собой. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «У дома, где нашли тело, работали экстренные службы. Мальчишка покончил с собой», — рассказали URA.RU жители. Мальчик учился в девятом классе. Причины его поступка неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) 16-летний школьник покончил с собой. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «У дома, где нашли тело, работали экстренные службы. Мальчишка покончил с собой», — рассказали URA.RU жители. Мальчик учился в девятом классе. Причины его поступка неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.