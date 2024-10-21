В Златоусте школьник покончил с собой

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Школьник учился в девятом классе Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 16-летний школьник покончил с собой. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«У дома, где нашли тело, работали экстренные службы. Мальчишка покончил с собой», — рассказали URA.RU жители.

Мальчик учился в девятом классе. Причины его поступка неизвестны.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Златоусте (Челябинская область) 16-летний школьник покончил с собой. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «У дома, где нашли тело, работали экстренные службы. Мальчишка покончил с собой», — рассказали URA.RU жители. Мальчик учился в девятом классе. Причины его поступка неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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