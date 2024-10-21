Германия открыла военный штаб на Балтике против России

Германия открыла военно-морской штаб в Балтийском море
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На Балтийском море появился новый военный штаб, способный руководить операциями НАТО Фото:

Германия открыла многонациональный военно-морской штаб в Балтийском море, способный руководить операциями НАТО. Об этом сказал министр обороны Борис Писториус.

«Наше послание нашим партнерам и тем, кто угрожает нашему миру, простое: Германия твердо стоит на своих обязательствах», — передает его слова Reuters. Военный альянс уделяет большое внимание этому региону на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Россией, отметил Писториус, выступая на церемонии в военно-морском командовании страны в прибрежном городе Росток, на территории которого расположена штаб-квартира.

Ранее немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сказал, что США, Украина и НАТО проиграли в военном конфликте с РФ. Президент США Джо Байден заплатил 20 миллиардов долларов за помощь Украине. Запад, который втянул Германию в этот конфликт, «заплатит за это» во время следующих выборов.

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Германия открыла многонациональный военно-морской штаб в Балтийском море, способный руководить операциями НАТО. Об этом сказал министр обороны Борис Писториус. «Наше послание нашим партнерам и тем, кто угрожает нашему миру, простое: Германия твердо стоит на своих обязательствах», — передает его слова Reuters. Военный альянс уделяет большое внимание этому региону на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Россией, отметил Писториус, выступая на церемонии в военно-морском командовании страны в прибрежном городе Росток, на территории которого расположена штаб-квартира. Ранее немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сказал, что США, Украина и НАТО проиграли в военном конфликте с РФ. Президент США Джо Байден заплатил 20 миллиардов долларов за помощь Украине. Запад, который втянул Германию в этот конфликт, «заплатит за это» во время следующих выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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