Германия открыла многонациональный военно-морской штаб в Балтийском море, способный руководить операциями НАТО. Об этом сказал министр обороны Борис Писториус.
«Наше послание нашим партнерам и тем, кто угрожает нашему миру, простое: Германия твердо стоит на своих обязательствах», — передает его слова Reuters. Военный альянс уделяет большое внимание этому региону на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Россией, отметил Писториус, выступая на церемонии в военно-морском командовании страны в прибрежном городе Росток, на территории которого расположена штаб-квартира.
Ранее немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сказал, что США, Украина и НАТО проиграли в военном конфликте с РФ. Президент США Джо Байден заплатил 20 миллиардов долларов за помощь Украине. Запад, который втянул Германию в этот конфликт, «заплатит за это» во время следующих выборов.
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