Германия открыла военный штаб на Балтике против России

Германия открыла военно-морской штаб в Балтийском море

21 октября 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

На Балтийском море появился новый военный штаб, способный руководить операциями НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Германия открыла многонациональный военно-морской штаб в Балтийском море, способный руководить операциями НАТО. Об этом сказал министр обороны Борис Писториус. «Наше послание нашим партнерам и тем, кто угрожает нашему миру, простое: Германия твердо стоит на своих обязательствах», — передает его слова Reuters. Военный альянс уделяет большое внимание этому региону на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Россией, отметил Писториус, выступая на церемонии в военно-морском командовании страны в прибрежном городе Росток, на территории которого расположена штаб-квартира. Ранее немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сказал, что США, Украина и НАТО проиграли в военном конфликте с РФ. Президент США Джо Байден заплатил 20 миллиардов долларов за помощь Украине. Запад, который втянул Германию в этот конфликт, «заплатит за это» во время следующих выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия открыла многонациональный военно-морской штаб в Балтийском море, способный руководить операциями НАТО. Об этом сказал министр обороны Борис Писториус. «Наше послание нашим партнерам и тем, кто угрожает нашему миру, простое: Германия твердо стоит на своих обязательствах», — передает его слова Reuters. Военный альянс уделяет большое внимание этому региону на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Россией, отметил Писториус, выступая на церемонии в военно-морском командовании страны в прибрежном городе Росток, на территории которого расположена штаб-квартира. Ранее немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сказал, что США, Украина и НАТО проиграли в военном конфликте с РФ. Президент США Джо Байден заплатил 20 миллиардов долларов за помощь Украине. Запад, который втянул Германию в этот конфликт, «заплатит за это» во время следующих выборов.