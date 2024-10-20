США, Организация Североатлантического договора и Украина проиграли в военном конфликте с Россией. Об этом заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«США, НАТО и Украина проиграли войну против России. Евросоюзу не терпится поскорее выбраться из этой передряги. Зеленский идет на выход», — написал Дотком в социальной сети X.
Президент США Джо Байден потратил на помощь Украине еще 20 миллиардов долларов, отметил бизнесмен. По его словам, западные политики, которые втянули Германию в конфликт, «заплатят за это» во время следующих выборов.
Ранее газета Le Monde сообщила, что Германия выступила против приглашения Украины в НАТО, передает 360.ru. Там добавили. что на решение немецкой стороны могут повлиять действия США.
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