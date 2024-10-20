В Германии сделали заявление о войне между НАТО и Россией

Бизнесмен Дотком: США, НАТО и Украина проиграли войну против России
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ЕС хочет выйти из конфликта России и Украины, заявил Дотком
ЕС хочет выйти из конфликта России и Украины, заявил Дотком Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США, Организация Североатлантического договора и Украина проиграли в военном конфликте с Россией. Об этом заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«США, НАТО и Украина проиграли войну против России. Евросоюзу не терпится поскорее выбраться из этой передряги. Зеленский идет на выход», — написал Дотком в социальной сети X. 

Президент США Джо Байден потратил на помощь Украине еще 20 миллиардов долларов, отметил бизнесмен. По его словам, западные политики, которые втянули Германию в конфликт, «заплатят за это» во время следующих выборов.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Германия выступила против приглашения Украины в НАТО, передает 360.ru. Там добавили. что на решение немецкой стороны могут повлиять действия США.

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США, Организация Североатлантического договора и Украина проиграли в военном конфликте с Россией. Об этом заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «США, НАТО и Украина проиграли войну против России. Евросоюзу не терпится поскорее выбраться из этой передряги. Зеленский идет на выход», — написал Дотком в социальной сети X.  Президент США Джо Байден потратил на помощь Украине еще 20 миллиардов долларов, отметил бизнесмен. По его словам, западные политики, которые втянули Германию в конфликт, «заплатят за это» во время следующих выборов. Ранее газета Le Monde сообщила, что  Германия выступила против приглашения Украины в НАТО, передает 360.ru. Там добавили. что на решение немецкой стороны могут повлиять действия США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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