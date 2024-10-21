Незавершенный роман Федора Достоевского «Неточка Незванова» лег в основу спектакля, который представят на фестивале «МОНОfest» в Перми. Постановку «Неточка» (16+) создала команда Вологодского Камерного драматического театра. Организаторы фестиваля говорят, что версия режиссера Якова Рубина и актрисы Марии Иваненко — это взгляд на текст Достоевского, если бы он жил в 21-м веке.
«Неточка в исполнении Марии Иваненко — это современный бунтующий угрюмый подросток. Она появляется на сцене под вой полицейской сирены, и ее монолог идет на фоне грязной стены дома, рядом с металлической бочкой, на которую она иногда взбирается. Ее Неточка — это пацанка, которая живет неизвестно где и неизвестно на что. Захлебывающийся монолог вмещает в себя всю ее короткую жизнь — отсутствие родительской любви, обманы, манипулирование ее чувствами. Все это звучит на удивление современно», — приводятся слова президента фестиваля, театрального критика Татьяны Тихоновец на странице «МОНОfest» в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль моноспектаклей «МОНОfest» пройдет в Перми с 14 по 18 ноября. В нем примут участие актеры и режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Еревана и других городов. Всего будет представлено 12 постановок.
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