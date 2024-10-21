Пользователи Rutube теперь могут создавать из своих видео сериалы

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Новый функционал Rutube доступен на web и Smart TV на платформе Android
Новый функционал Rutube доступен на web и Smart TV на платформе Android Фото:

Видеохостинг Rutube представил новую возможность для загрузки и просмотра серийного контента. Теперь пользователи могут загружать свои видео в виде серий, формируя полноценные сериалы.

«Теперь авторы контента могут загружать свои видео по сериям и создавать из них целые сериалы», — говорится в пресс-релизе Rutube. Там добавили, что зрители, в свою очередь, получат возможность просматривать их в правильном порядке. Переключение между сезонами и отдельными сериями можно будет осуществлять непосредственно в плеере видеохостинга.

Если пользователь прервет просмотр серии, он сможет продолжить его благодаря специальной ленте на главной странице. Для этого необходимо войти в свой аккаунт на Rutube. Данные обновления доступны как на web, так и на устройствах Smart TV с платформой Android.

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Видеохостинг Rutube представил новую возможность для загрузки и просмотра серийного контента. Теперь пользователи могут загружать свои видео в виде серий, формируя полноценные сериалы. «Теперь авторы контента могут загружать свои видео по сериям и создавать из них целые сериалы», — говорится в пресс-релизе Rutube. Там добавили, что зрители, в свою очередь, получат возможность просматривать их в правильном порядке. Переключение между сезонами и отдельными сериями можно будет осуществлять непосредственно в плеере видеохостинга. Если пользователь прервет просмотр серии, он сможет продолжить его благодаря специальной ленте на главной странице. Для этого необходимо войти в свой аккаунт на Rutube. Данные обновления доступны как на web, так и на устройствах Smart TV с платформой Android.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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