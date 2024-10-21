Путин обновил комиссию по энергетике и экологии

Президент России Владимир Путин добавил в состав комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности руководителя партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«В состав комиссии Кремля по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса добавлен руководитель партии „Новые люди“ Алексей Нечаев», — передает ТАСС. Комиссия — координационный орган, деятельность которого посвящена развитию топливно-энергетического комплекса. Он обеспечивает промышленную и экологическую безопасность минерально-сырьевой базы.
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