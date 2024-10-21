Путин обновил комиссию по энергетике и экологии

Путин добавил Алексея Нечаева в состав комиссии по энергетике и экологии
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, нечаев алексей, скрозникова анна
Состав комиссии по вопросам экологической безопасности пополнил руководитель «Новых людей» Алексей Нечаев Фото:

Президент России Владимир Путин добавил в состав комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности руководителя партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«В состав комиссии Кремля по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса добавлен руководитель партии „Новые люди“ Алексей Нечаев», — передает ТАСС. Комиссия — координационный орган, деятельность которого посвящена развитию топливно-энергетического комплекса. Он обеспечивает промышленную и экологическую безопасность минерально-сырьевой базы.

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Президент России Владимир Путин добавил в состав комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности руководителя партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «В состав комиссии Кремля по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса добавлен руководитель партии „Новые люди“ Алексей Нечаев», — передает ТАСС. Комиссия — координационный орган, деятельность которого посвящена развитию топливно-энергетического комплекса. Он обеспечивает промышленную и экологическую безопасность минерально-сырьевой базы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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