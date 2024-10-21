Путин обновил комиссию по энергетике и экологии

Путин добавил Алексея Нечаева в состав комиссии по энергетике и экологии

21 октября 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Состав комиссии по вопросам экологической безопасности пополнил руководитель «Новых людей» Алексей Нечаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин добавил в состав комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности руководителя партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «В состав комиссии Кремля по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса добавлен руководитель партии „Новые люди“ Алексей Нечаев», — передает ТАСС. Комиссия — координационный орган, деятельность которого посвящена развитию топливно-энергетического комплекса. Он обеспечивает промышленную и экологическую безопасность минерально-сырьевой базы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин добавил в состав комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности руководителя партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «В состав комиссии Кремля по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса добавлен руководитель партии „Новые люди“ Алексей Нечаев», — передает ТАСС. Комиссия — координационный орган, деятельность которого посвящена развитию топливно-энергетического комплекса. Он обеспечивает промышленную и экологическую безопасность минерально-сырьевой базы.