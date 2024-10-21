В Курске арестовали двух солдат ВСУ за теракт

В Курске арестованы двое солдат ВСУ Виталий Панченко и Иван Дмитраков, подозреваемые в совершении теракта и ряде других тяжких преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.
«Суд избрал подозреваемым Панченко и Дмитракову меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что бойцов ВСУ обвиняют в совершении тяжких преступлений, включая покушение на убийство, теракт, терроризм, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное пересечение границы РФ, похищение людей и мародерство.
Следствие установило, что 7 августа Панченко и Дмитраков незаконно пересекли границу РФ, вели огонь по российским военным и мирному населению, а также совершили другие противоправные действия с целью устрашения и дестабилизации. Расследование продолжается, отметили в СК.
ВСУ расстреливали мирных жителей, в том числе детей, в Курской области. Об этом рассказала волонтер, которая помогает эвакуировать людей и тела убитых из-под Курска. Ее родственники также были убиты украинскими военными.
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