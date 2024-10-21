В Челябинской области число ДТП на федеральных трассах сократилось на 16%. Инфографика

22 октября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Число пострадавших в ДТП за год сократилось на 16,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральных трассах Челябинской области количество ДТП сократилось на 16% за год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», за девять месяцев 2024 года произошло 199 аварий. «За девять месяцев текущего года на федеральных трассах региона зафиксировано 199 ДТП, за аналогичный период 2023 года — 237. Число раненых сократилось при этом на 16,7% — с 308 до 256 человек», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. С 2024 года на федеральных трассах области погибло 58 человек. Как отметили в управлении, по итогам года ожидается традиционное снижение количества ДТП по сравнению с предыдущими периодами. Там также уточнили, что в 2017 году произошло 374 аварии, «Наибольшее количество ДТП по-прежнему с нарушением скоростного режима и обгона, а также неисправностью автотранспортных средств. Последнее в особенности связано с большегрузами», — уточнили URA.RU в ведомстве. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральных трассах Челябинской области количество ДТП сократилось на 16% за год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», за девять месяцев 2024 года произошло 199 аварий. «За девять месяцев текущего года на федеральных трассах региона зафиксировано 199 ДТП, за аналогичный период 2023 года — 237. Число раненых сократилось при этом на 16,7% — с 308 до 256 человек», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. С 2024 года на федеральных трассах области погибло 58 человек. Как отметили в управлении, по итогам года ожидается традиционное снижение количества ДТП по сравнению с предыдущими периодами. Там также уточнили, что в 2017 году произошло 374 аварии, «Наибольшее количество ДТП по-прежнему с нарушением скоростного режима и обгона, а также неисправностью автотранспортных средств. Последнее в особенности связано с большегрузами», — уточнили URA.RU в ведомстве.