На федеральных трассах Челябинской области количество ДТП сократилось на 16% за год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», за девять месяцев 2024 года произошло 199 аварий.
«За девять месяцев текущего года на федеральных трассах региона зафиксировано 199 ДТП, за аналогичный период 2023 года — 237. Число раненых сократилось при этом на 16,7% — с 308 до 256 человек», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
С 2024 года на федеральных трассах области погибло 58 человек. Как отметили в управлении, по итогам года ожидается традиционное снижение количества ДТП по сравнению с предыдущими периодами. Там также уточнили, что в 2017 году произошло 374 аварии,
«Наибольшее количество ДТП по-прежнему с нарушением скоростного режима и обгона, а также неисправностью автотранспортных средств. Последнее в особенности связано с большегрузами», — уточнили URA.RU в ведомстве.
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