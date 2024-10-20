20 октября 2024

Новый вице-губернатор ХМАО по вопросам СВО расширяет полномочия. Инсайд

Замгубернатора ХМАО Исаков получил контроль над департаментом безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Замгубернатора по СВО Исаков получил временный контроль над департаментом региональной безопасности
Замгубернатора по СВО Исаков получил временный контроль над департаментом региональной безопасности Фото:
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Заместитель губернатора ХМАО по вопросам взаимодействия с Минобороны Эдуард Исаков расширяет полномочия. Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что он получит контроль над департаментом региональной безопасности.

«Вице-губернатор Исаков будет курировать ДРБ. Он, насколько я знаю, хотел свой департамент по СВО, потому что оставался в правительстве единственным замом без портфеля, но такие изменения в структуре кабмина не согласовали», — отмечает инсайдер.

Исаков провел несколько встреч с руководителями силовых ведомств. Также замгубернатора общался с врио директора «Центроспас-Югория» Павлом Семеновым, спасателями и пожарными. Эти структуры ранее курировал не сохранивший свой пост вице-губернатора после обновления кабмина Алексей Золотухин, и они не входят в сферу вопросов зама по СВО.

Собеседник URA.RU в правительстве уточнил, что Исаков может взять под контроль ДРБ, но временно, пока отсутствует курирующий первый заместитель. По его словам, речь о перестройке структуры кабмина не идет.

Получить официальный комментарий в департаменте внутренней политики не удалось. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что бывший сенатор ХМАО Эдуард Исаков получил пост вице-губернатора после обновления кабмина. Он взял под контроль помощь участникам СВО и взаимодействие с Минобороны РФ.

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Заместитель губернатора ХМАО по вопросам взаимодействия с Минобороны Эдуард Исаков расширяет полномочия. Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что он получит контроль над департаментом региональной безопасности. «Вице-губернатор Исаков будет курировать ДРБ. Он, насколько я знаю, хотел свой департамент по СВО, потому что оставался в правительстве единственным замом без портфеля, но такие изменения в структуре кабмина не согласовали», — отмечает инсайдер. Исаков провел несколько встреч с руководителями силовых ведомств. Также замгубернатора общался с врио директора «Центроспас-Югория» Павлом Семеновым, спасателями и пожарными. Эти структуры ранее курировал не сохранивший свой пост вице-губернатора после обновления кабмина Алексей Золотухин, и они не входят в сферу вопросов зама по СВО. Собеседник URA.RU в правительстве уточнил, что Исаков может взять под контроль ДРБ, но временно, пока отсутствует курирующий первый заместитель. По его словам, речь о перестройке структуры кабмина не идет. Получить официальный комментарий в департаменте внутренней политики не удалось. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что бывший сенатор ХМАО Эдуард Исаков получил пост вице-губернатора после обновления кабмина. Он взял под контроль помощь участникам СВО и взаимодействие с Минобороны РФ.
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