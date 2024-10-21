В Перми загорелся дом у ТРК «СпешиLove»

В Перми загорелся деревянный дом рядом с ТРК «СпешиLove». Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
«Сообщение о пожаре у остановки „Сосновый бор“ в Перми поступило 21 октября в 18:24. К месту вызова направили 22 человека личного состава и пять единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что горит деревянно-рубленное здание. Проверить здание на наличие людей нет возможности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Его локализовали в 18:49 и сейчас продолжают тушить.
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