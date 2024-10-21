В Перми загорелся дом у ТРК «СпешиLove»

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Пожар произошел у остановки «Сосновый бор» в Перми
Пожар произошел у остановки «Сосновый бор» в Перми Фото:

В Перми загорелся деревянный дом рядом с ТРК «СпешиLove». Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«Сообщение о пожаре у остановки „Сосновый бор“ в Перми поступило 21 октября в 18:24. К месту вызова направили 22 человека личного состава и пять единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что горит деревянно-рубленное здание. Проверить здание на наличие людей нет возможности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Его локализовали в 18:49 и сейчас продолжают тушить.

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В Перми загорелся деревянный дом рядом с ТРК «СпешиLove». Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре у остановки „Сосновый бор“ в Перми поступило 21 октября в 18:24. К месту вызова направили 22 человека личного состава и пять единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что горит деревянно-рубленное здание. Проверить здание на наличие людей нет возможности», — сообщили в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Его локализовали в 18:49 и сейчас продолжают тушить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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