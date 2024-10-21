Алиев отозвал Гасымова с должности генконсула Азербайджана в Петербурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал с должности генконсула республики в Санкт-Петербурге Султана Гасымова. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте азербайджанского президента.
«Отозвать Султана Мухаммед оглы Гасымова с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург Российской Федерации», — передается на
Гасымов работал с 2006 по 2009 годы в посольстве республики в Москве, с 2009 по 2016 годы генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге. С мая 2016 года работал генконсулом республики в Санкт-Петербурге.
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