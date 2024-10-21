Алиев отозвал Гасымова с должности генконсула Азербайджана в Петербурге

Президент Азербайджана отозвал генконсула в Петербурге
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Консулы и генконсулы других стран в Екатеринбурге, гасымов султан
Султан Салтымов снят с должности генконсула в Санкт-Петербурге Фото:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал с должности генконсула республики в Санкт-Петербурге Султана Гасымова. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте азербайджанского президента.

«Отозвать Султана Мухаммед оглы Гасымова с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург Российской Федерации», — передается на официальном сайте. О причинах данного решения информации нет.

Гасымов работал с 2006 по 2009 годы в посольстве республики в Москве, с 2009 по 2016 годы генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге. С мая 2016 года работал генконсулом республики в Санкт-Петербурге.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал с должности генконсула республики в Санкт-Петербурге Султана Гасымова. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте азербайджанского президента. «Отозвать Султана Мухаммед оглы Гасымова с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург Российской Федерации», — передается на официальном сайте. О причинах данного решения информации нет. Гасымов работал с 2006 по 2009 годы в посольстве республики в Москве, с 2009 по 2016 годы генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге. С мая 2016 года работал генконсулом республики в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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