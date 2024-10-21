В деле о подпольном казино в Прикамье появился новый подозреваемый

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Незаконная игорная детальность была выявлена и ликвидирована прикамским УФСБ
Незаконная игорная детальность была выявлена и ликвидирована прикамским УФСБ Фото:

В Чернушке (Пермский край) установлен новый фигурант уголовного дела о незаконных азартных играх. По версии следствия, задержанный 38-летний житель Перми причастен к противоправной деятельности, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В рамках ранее возбужденного уголовного дела установлен и задержан пермяк, который причастен к совершению противоправной деятельности. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой», — написано в telegram-канале ведомства.

Подпольный клуб просуществовал в Чернушке с 2023 по 2024 годы. В организации казино подозревали 27-летнюю женщину и двух мужчин. URA.RU ранее писало, что двое подозреваемых по делу о незаконном игорном доме были задержаны. Им предъявлено обвинение.

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В Чернушке (Пермский край) установлен новый фигурант уголовного дела о незаконных азартных играх. По версии следствия, задержанный 38-летний житель Перми причастен к противоправной деятельности, передает пресс-служба СУ СКР по региону. «В рамках ранее возбужденного уголовного дела установлен и задержан пермяк, который причастен к совершению противоправной деятельности. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой», — написано в telegram-канале ведомства. Подпольный клуб просуществовал в Чернушке с 2023 по 2024 годы. В организации казино подозревали 27-летнюю женщину и двух мужчин. URA.RU ранее писало, что двое подозреваемых по делу о незаконном игорном доме были задержаны. Им предъявлено обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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