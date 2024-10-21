В деле о подпольном казино в Прикамье появился новый подозреваемый

В Чернушке (Пермский край) установлен новый фигурант уголовного дела о незаконных азартных играх. По версии следствия, задержанный 38-летний житель Перми причастен к противоправной деятельности, передает пресс-служба СУ СКР по региону.
«В рамках ранее возбужденного уголовного дела установлен и задержан пермяк, который причастен к совершению противоправной деятельности. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой», — написано в telegram-канале ведомства.
Подпольный клуб просуществовал в Чернушке с 2023 по 2024 годы. В организации казино подозревали 27-летнюю женщину и двух мужчин. URA.RU ранее писало, что двое подозреваемых по делу о незаконном игорном доме были задержаны. Им предъявлено обвинение.
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