В Грузии заявили, что Запад предлагал стране начать войну с РФ

Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. Об этом рассказал основатель, почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.
«Запад предлагал Грузии начать войну с РФ», — передает слова Иванишвили грузинский телеканал «Имеди». Политик добавил, что высокопоставленный западный чиновник предложил экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать краткосрочную войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня, после чего Грузия могла бы перейти к партизанскому сопротивлению.
Гарибашвили тогда выразил сомнение в рациональности такой войны, подчеркнув, что она может повлечь за собой значительные потери. В ответ на это ему заявили, что жертв окажется немного, сказал Иванишвили.
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