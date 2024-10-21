21 октября 2024

В Грузии заявили, что Запад предлагал стране начать войну с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Один высокопоставленный западный чиновник пытался уговорить Грузию на войну с РФ, заявил Иванишвили
Один высокопоставленный западный чиновник пытался уговорить Грузию на войну с РФ, заявил Иванишвили Фото:

Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. Об этом рассказал основатель, почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

«Запад предлагал Грузии начать войну с РФ», — передает слова Иванишвили грузинский телеканал «Имеди». Политик добавил, что высокопоставленный западный чиновник предложил экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать краткосрочную войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня, после чего Грузия могла бы перейти к партизанскому сопротивлению.

Гарибашвили тогда выразил сомнение в рациональности такой войны, подчеркнув, что она может повлечь за собой значительные потери. В ответ на это ему заявили, что жертв окажется немного, сказал Иванишвили.

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Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. Об этом рассказал основатель, почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили. «Запад предлагал Грузии начать войну с РФ», — передает слова Иванишвили грузинский телеканал «Имеди». Политик добавил, что высокопоставленный западный чиновник предложил экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать краткосрочную войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня, после чего Грузия могла бы перейти к партизанскому сопротивлению. Гарибашвили тогда выразил сомнение в рациональности такой войны, подчеркнув, что она может повлечь за собой значительные потери. В ответ на это ему заявили, что жертв окажется немного, сказал Иванишвили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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