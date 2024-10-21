21 октября 2024

МЧС РФ: в Подмосковье горит склад

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, химзащита, спасатели, чп, пожарные
В микрорайоне Салтыковка горит помещение на 400 квадратах, сообщили в МЧС Фото:

В подмосковной Балашихе сотрудники МЧС России тушат склад. Об этом сообщили спасатели в своем telegram-канале.

«В микрорайоне Салтыковка горит помещение на 400 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС. На месте работают 30 пожарных и 6 единиц техники.

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В подмосковной Балашихе сотрудники МЧС России тушат склад. Об этом сообщили спасатели в своем telegram-канале. «В микрорайоне Салтыковка горит помещение на 400 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС. На месте работают 30 пожарных и 6 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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