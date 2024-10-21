МЧС РФ: в Подмосковье горит склад

В микрорайоне Салтыковка горит помещение на 400 квадратах, сообщили в МЧС
В подмосковной Балашихе сотрудники МЧС России тушат склад. Об этом сообщили спасатели в своем telegram-канале.
«В микрорайоне Салтыковка горит помещение на 400 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС. На месте работают 30 пожарных и 6 единиц техники.
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