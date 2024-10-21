Богомаз: дрон ВСУ повредил котельную и кровлю здания в Брянской области

22 октября 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

ВСУ за ночь выпустили 18 БПЛА по четырем регионам РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Суземском районе Брянской области произошло частичное повреждение кровли нежилого здания и котельной в результате атаки БПЛА, как утверждает губернатор Александр Богомаз. Информация об этом появилась в его официальном telegram-канале. «Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА Суземский район. В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной», — написал Богомаз. Губернатор также добавил, что в результате инцидента пострадавших нет. ВСУ в ночь с 21 октября на 22 выпустили 18 БПЛА по четырем регионам России. Как сообщили в Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Суземском районе Брянской области произошло частичное повреждение кровли нежилого здания и котельной в результате атаки БПЛА, как утверждает губернатор Александр Богомаз. Информация об этом появилась в его официальном telegram-канале. «Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА Суземский район. В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной», — написал Богомаз. Губернатор также добавил, что в результате инцидента пострадавших нет. ВСУ в ночь с 21 октября на 22 выпустили 18 БПЛА по четырем регионам России. Как сообщили в Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.