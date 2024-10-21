21 октября 2024

Богомаз: дрон ВСУ повредил котельную и кровлю здания в Брянской области

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ВСУ за ночь выпустили 18 БПЛА по четырем регионам РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Суземском районе Брянской области произошло частичное повреждение кровли нежилого здания и котельной в результате атаки БПЛА, как утверждает губернатор Александр Богомаз. Информация об этом появилась в его официальном telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА Суземский район. В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной», — написал Богомаз. Губернатор также добавил, что в результате инцидента пострадавших нет.

ВСУ в ночь с 21 октября на 22 выпустили 18 БПЛА по четырем регионам России. Как сообщили в Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.

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В Суземском районе Брянской области произошло частичное повреждение кровли нежилого здания и котельной в результате атаки БПЛА, как утверждает губернатор Александр Богомаз. Информация об этом появилась в его официальном telegram-канале. «Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА Суземский район. В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной», — написал Богомаз. Губернатор также добавил, что в результате инцидента пострадавших нет. ВСУ в ночь с 21 октября на 22 выпустили 18 БПЛА по четырем регионам России. Как сообщили в Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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