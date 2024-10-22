Губернатор Миляев: БПЛА атаковали два спиртзавода в Тульской области

В результате атаки никто не пострадал
В Тульской области беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали два спиртзавода. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ», — написал Миляев в telegram-канале. Он также сообщил, что в результате нападения дронов пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района. Сейчас на местах ЧП находятся экстренные службы.
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