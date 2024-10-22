На предприятии «Биохим» в Тамбовской области произошел взрыв

В Тамбовской области ВСУ атаковали спиртзавод «Биохим»

22 октября 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

Взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии «Биохим» в Тамбовской области Фото: Министерство обороны Великобритании После атаки дрона ВСУ на предприятии «Биохим» в Тамбовской области раздался взрыв с последующим возгоранием. Об этом доложил губернатор Максим Егоров. «Сегодня в 5 утра в городе Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО „Биохим“ раздался взрыв с последующим возгоранием», — написал Максим Егоров в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. Все необходимые службы города дежурят на месте. Сегодня ночью в Тульской области ВСУ атаковали два спиртзавода. Об этом сообщал губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После атаки дрона ВСУ на предприятии «Биохим» в Тамбовской области раздался взрыв с последующим возгоранием. Об этом доложил губернатор Максим Егоров. «Сегодня в 5 утра в городе Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО „Биохим“ раздался взрыв с последующим возгоранием», — написал Максим Егоров в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. Все необходимые службы города дежурят на месте. Сегодня ночью в Тульской области ВСУ атаковали два спиртзавода. Об этом сообщал губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.