На предприятии «Биохим» в Тамбовской области произошел взрыв

В Тамбовской области ВСУ атаковали спиртзавод «Биохим»
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Дроны. stock, бпла, беспилотник, бла, дрон, stock
Взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии «Биохим» в Тамбовской области Фото:

После атаки дрона ВСУ на предприятии «Биохим» в Тамбовской области раздался взрыв с последующим возгоранием. Об этом доложил губернатор Максим Егоров.

«Сегодня в 5 утра в городе Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО „Биохим“ раздался взрыв с последующим возгоранием», — написал Максим Егоров в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. Все необходимые службы города дежурят на месте.

Сегодня ночью в Тульской области ВСУ атаковали два спиртзавода. Об этом сообщал губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

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После атаки дрона ВСУ на предприятии «Биохим» в Тамбовской области раздался взрыв с последующим возгоранием. Об этом доложил губернатор Максим Егоров. «Сегодня в 5 утра в городе Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО „Биохим“ раздался взрыв с последующим возгоранием», — написал Максим Егоров в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. Все необходимые службы города дежурят на месте. Сегодня ночью в Тульской области ВСУ атаковали два спиртзавода. Об этом сообщал губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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