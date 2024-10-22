На предприятии «Биохим» в Тамбовской области произошел взрыв

Взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии «Биохим» в Тамбовской областиФото: Министерство обороны Великобритании
После атаки дрона ВСУ на предприятии «Биохим» в Тамбовской области раздался взрыв с последующим возгоранием. Об этом доложил губернатор Максим Егоров.
«Сегодня в 5 утра в городе Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО „Биохим“ раздался взрыв с последующим возгоранием», — написал Максим Егоров в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. Все необходимые службы города дежурят на месте.
Сегодня ночью в Тульской области ВСУ атаковали два спиртзавода. Об этом сообщал губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.
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После атаки дрона ВСУ на предприятии «Биохим» в Тамбовской области раздался взрыв с последующим возгоранием. Об этом доложил губернатор Максим Егоров. «Сегодня в 5 утра в городе Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО „Биохим“ раздался взрыв с последующим возгоранием», — написал Максим Егоров в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. Все необходимые службы города дежурят на месте. Сегодня ночью в Тульской области ВСУ атаковали два спиртзавода. Об этом сообщал губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.