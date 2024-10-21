Екатеринбурженка в хиджабе избила чужого ребенка в отместку за дочь

В Екатеринбурге женщина в хиджабе избила чужую девочку, которая якобы оскорбляла ее дочь. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщил источник URA.RU.
«Женщина вышла гулять во дворе с двумя своими детьми. Там же гуляла соседская 9-летняя девочка. В какой-то момент мать услышала, как та якобы обзывает и оскорбляет ее старшую 10-летнюю дочь. Она накинулась на девочку, толкнула и несколько раз ударила рукой по лицу. Обидчица заплакала и ушла», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что женщина является гражданкой России.
Спустя время дебоширка принесла извинения семье пострадавшей девочки. Это было еще в июле, но в СМИ попало только на днях. Изначально причиной конфликта называли качели, которые якобы не поделили дети. Женщину разыскали, она во всем призналась, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство».
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В Екатеринбурге женщина в хиджабе избила чужую девочку, которая якобы оскорбляла ее дочь. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщил источник URA.RU. «Женщина вышла гулять во дворе с двумя своими детьми. Там же гуляла соседская 9-летняя девочка. В какой-то момент мать услышала, как та якобы обзывает и оскорбляет ее старшую 10-летнюю дочь. Она накинулась на девочку, толкнула и несколько раз ударила рукой по лицу. Обидчица заплакала и ушла», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что женщина является гражданкой России. Спустя время дебоширка принесла извинения семье пострадавшей девочки. Это было еще в июле, но в СМИ попало только на днях. Изначально причиной конфликта называли качели, которые якобы не поделили дети. Женщину разыскали, она во всем призналась, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство».