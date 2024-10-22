В России забили тревогу из-за 220 тысяч детей из социально неблагополучных семей

22 октября 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

В России количество детей-сирот составляет порядка 35 тысяч, заявила Мария Львова-Белова Фото: Илья Московец © URA.RU В России порядка 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении. При этом у них высокие риски попадания в стационарные учреждения, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Важная цифра, на которую я хочу обратить внимание, это дети в семьях в социально опасном положении, которые стоят на учете. И таких у нас детей 220 тысяч. Мы понимаем, что там риск попадания в учреждение очень высок», — заявила Львова-Белова на первом окружном форуме «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» во Владивостоке. Ее слова передает РИА Новости. Также уполномоченный по правам ребенка отметила, что в детских стационарных учреждениях по стране находятся свыше 58 тысяч детей. Такие данные она привела по статистике к 1 июля 2024 года. При этом количество детей-сирот в России варьируется от 34 тысяч до 35 тысяч, все остальные — дети, которые без статуса находятся в учреждениях. Ранее вице-губернатор Людмила Болатаева сообщила, что порядка 2000 детей-сирот с начала текущего года были отданы в приемные семьи. По ее словам, главным принципом является то, что ребенок выбирает семью, а с потенциальными родителями работает психолог, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России порядка 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении. При этом у них высокие риски попадания в стационарные учреждения, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Важная цифра, на которую я хочу обратить внимание, это дети в семьях в социально опасном положении, которые стоят на учете. И таких у нас детей 220 тысяч. Мы понимаем, что там риск попадания в учреждение очень высок», — заявила Львова-Белова на первом окружном форуме «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» во Владивостоке. Ее слова передает РИА Новости. Также уполномоченный по правам ребенка отметила, что в детских стационарных учреждениях по стране находятся свыше 58 тысяч детей. Такие данные она привела по статистике к 1 июля 2024 года. При этом количество детей-сирот в России варьируется от 34 тысяч до 35 тысяч, все остальные — дети, которые без статуса находятся в учреждениях. Ранее вице-губернатор Людмила Болатаева сообщила, что порядка 2000 детей-сирот с начала текущего года были отданы в приемные семьи. По ее словам, главным принципом является то, что ребенок выбирает семью, а с потенциальными родителями работает психолог, передает RT.