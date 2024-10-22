МВД: пытавшихся убить помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева задержали

Полиция задержала предполагаемых заказчика и исполнителей нападения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, которое было совершено 10 октября в деревне Лапино. На данный момент их допрашивают, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому г. о. задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство мужчины», — передает Волк в
В городском округе Одинцово Московской области в деревне Лапино неизвестные четыре раза выстрелили в Шарипа Алихаджиева и бывшего генерала Владимира Шаманова, когда те отдыхали на веранде дома. Так, помощник депутата Госдумы получил два огнестрельных ранения и был отправлен в реанимацию. Нападавшие скрылись с места происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.