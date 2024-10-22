МВД: пытавшихся убить помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева задержали

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Подозреваемые в нападении на Шарипа Алихаджиева отправлены на допрос Фото:

Полиция задержала предполагаемых заказчика и исполнителей нападения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, которое было совершено 10 октября в деревне Лапино. На данный момент их допрашивают, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому г. о. задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство мужчины», — передает Волк в telegram-канале. Отмечается, что задержанных отправили на допрос.

В городском округе Одинцово Московской области в деревне Лапино неизвестные четыре раза выстрелили в Шарипа Алихаджиева и бывшего генерала Владимира Шаманова, когда те отдыхали на веранде дома. Так, помощник депутата Госдумы получил два огнестрельных ранения и был отправлен в реанимацию. Нападавшие скрылись с места происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Полиция задержала предполагаемых заказчика и исполнителей нападения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, которое было совершено 10 октября в деревне Лапино. На данный момент их допрашивают, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому г. о. задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство мужчины», — передает Волк в telegram-канале. Отмечается, что задержанных отправили на допрос. В городском округе Одинцово Московской области в деревне Лапино неизвестные четыре раза выстрелили в Шарипа Алихаджиева и бывшего генерала Владимира Шаманова, когда те отдыхали на веранде дома. Так, помощник депутата Госдумы получил два огнестрельных ранения и был отправлен в реанимацию. Нападавшие скрылись с места происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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