Болельщики «Трактора» пожаловались на отсутствие билетов и цены у перекупов

В Челябинске за 15 минут раскупили билеты на игры «Трактора»

22 октября 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Болельщики не смогли купить билеты на игры любимой хоккейной команды (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Болельщики из Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на отсутствие билетов на матчи любимой хоккейной команды «Трактор». Как рассказала URA.RU Нина Т., билеты закончились за 15 минут и сейчас доступны только у перекупов по двойной-тройной цене. «Мы обычно покупаем билеты онлайн, муж всегда мониторит, когда выкинут билеты в свободную продажу. Берем сразу на 3-4 человек, обходится в 4-5 тысяч рублей, один билет стоит примерно 1,3 тысячи рублей. А сейчас смотрим на сайте — билетов нет и нет. Муж приехал в кассы, а ему сказали, что все билеты раскупили за 15 минут. Нашел у перекупов на сайте объявлений, там один билет от 2,8 тысяч рублей», — рассказала URA.RU болельщица из Копейска. Фанаты отметили, что на ближайшие игры «Трактора» билетов уже нет, а это только отборочные матчи. Покупать абонемент на все игры семье невыгодно, так как рабочие смены у супругов не совпадают и на часть игр им попасть не удастся. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ХК «Трактор», ответ будет опубликован сразу после его получения. За последний год количество болельщиков хоккейной команды «Трактор» в Челябинске выросло на треть. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании «МегаФон», сравнивали показатели сентября 2024 и 2023 годов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Болельщики из Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на отсутствие билетов на матчи любимой хоккейной команды «Трактор». Как рассказала URA.RU Нина Т., билеты закончились за 15 минут и сейчас доступны только у перекупов по двойной-тройной цене. «Мы обычно покупаем билеты онлайн, муж всегда мониторит, когда выкинут билеты в свободную продажу. Берем сразу на 3-4 человек, обходится в 4-5 тысяч рублей, один билет стоит примерно 1,3 тысячи рублей. А сейчас смотрим на сайте — билетов нет и нет. Муж приехал в кассы, а ему сказали, что все билеты раскупили за 15 минут. Нашел у перекупов на сайте объявлений, там один билет от 2,8 тысяч рублей», — рассказала URA.RU болельщица из Копейска. Фанаты отметили, что на ближайшие игры «Трактора» билетов уже нет, а это только отборочные матчи. Покупать абонемент на все игры семье невыгодно, так как рабочие смены у супругов не совпадают и на часть игр им попасть не удастся. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ХК «Трактор», ответ будет опубликован сразу после его получения. За последний год количество болельщиков хоккейной команды «Трактор» в Челябинске выросло на треть. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании «МегаФон», сравнивали показатели сентября 2024 и 2023 годов.