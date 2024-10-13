13 октября 2024

Число болельщиков челябинского ХК «Трактор» за год выросло на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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На домашние игры "Трактора" стало ходить на треть больше болельщиков
На домашние игры "Трактора" стало ходить на треть больше болельщиков Фото:

Количество болельщиков хоккейной команды «Трактор» в Челябинске выросло на треть. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании «МегаФон», сравнивали показатели сентября 2024 и 2023 годов.

«По итогам сентября количество абонентов на ледовой арене „Трактор“ в Челябинске выросло на 32 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом объем потраченного трафика увеличился сразу на 67%», — сообщили URA.RU в «МегаФоне».

Повышение интереса к матчам хоккейного клуба «Трактор» совпало с модернизацией сети на домашней арене команды. Совместно с клубом решается задача обеспечить бесперебойный обмен данными при пиковых нагрузках, когда идут игры. Стороны заключили договор, подписи под которым поставили гендиректор «Трактора» Иван Савин и глава мобильного оператора в регионе Сергей Денисов.

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Количество болельщиков хоккейной команды «Трактор» в Челябинске выросло на треть. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании «МегаФон», сравнивали показатели сентября 2024 и 2023 годов. «По итогам сентября количество абонентов на ледовой арене „Трактор“ в Челябинске выросло на 32 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом объем потраченного трафика увеличился сразу на 67%», — сообщили URA.RU в «МегаФоне». Повышение интереса к матчам хоккейного клуба «Трактор» совпало с модернизацией сети на домашней арене команды. Совместно с клубом решается задача обеспечить бесперебойный обмен данными при пиковых нагрузках, когда идут игры. Стороны заключили договор, подписи под которым поставили гендиректор «Трактора» Иван Савин и глава мобильного оператора в регионе Сергей Денисов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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