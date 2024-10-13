Число болельщиков челябинского ХК «Трактор» за год выросло на треть

Количество болельщиков хоккейной команды «Трактор» в Челябинске выросло на треть. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании «МегаФон», сравнивали показатели сентября 2024 и 2023 годов.
«По итогам сентября количество абонентов на ледовой арене „Трактор“ в Челябинске выросло на 32 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом объем потраченного трафика увеличился сразу на 67%», — сообщили URA.RU в «МегаФоне».
Повышение интереса к матчам хоккейного клуба «Трактор» совпало с модернизацией сети на домашней арене команды. Совместно с клубом решается задача обеспечить бесперебойный обмен данными при пиковых нагрузках, когда идут игры. Стороны заключили договор, подписи под которым поставили гендиректор «Трактора» Иван Савин и глава мобильного оператора в регионе Сергей Денисов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!