Shot: 92-летний отец Киркорова временно перестал ходить

У 92-летнего Бедроса Киркорова, отца российского певца Филиппа Киркорова, появились осложнения, связанные с проблемами с сердцем. Он жалуется на боли в ногах, которые мешают ему ходить. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«У Бедроса Киркорова появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости», — передает telegram-канал. После того, как в начале сентября артист был выписан из больницы, он регулярно посещал врачей для обследований. Во время одного из последних визитов к медикам он сообщил о плохом самочувствии и отеках ног. На данный момент Бедрос Киркоров передвигается, опираясь на трость. Для улучшения состояния Киркорову была проведена процедура очистки крови. Сейчас он находится на домашнем амбулаторном лечении, где за ним присматривают близкие.
При этом Киркоров не склонен долго находиться в стационаре. Так, осенью 2023 года он покинул клинику до окончания лечения пневмонии. Ранее ему был поставлен диагноз стеноз аортального клапана, и в 2022 году он перенес операцию на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. По итогам исследования у него была обнаружена стенокардия и ишемическая болезнь сердца, передает VSE42.RU.
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