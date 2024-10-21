Названа причина резкого подорожания картошки в Свердловской области

Картофель в Свердловской области подорожал из-за высокой ключевой ставки

22 октября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Картофель подорожал из-за природных аномалий и экономической ситуации Фото: Александр Мамаев © URA.RU Картофель подорожал в Свердловской области из-за высокой ключевой ставки и природных аномалий. Об этом URA.RU рассказал экономист, автор книг о финансах для детей Эдуард Матвеев. «Удорожание картофеля связано с повышенной ключевой ставкой, так как она влияет на всю отрасль, начиная от семенников, тех, кто закупает семена, заканчивая производителями. Они, в свою очередь закладывают расходы в конечную стоимость. Местами была засуха, а так как картофель очень быстро начинает „болеть“, это тоже сильно сказалось», — заявил Матвеев. Он добавил, что в некоторых регионах Урала в конце августа выпадала холодная роса, из-за нее корнеплоды начали гнить, а выкопать их не успели. По его словам, влияние оказал и рост цен на удобрения, которые ввозятся из-за рубежа. Кроме этого, выросли тарифы ЖКХ, которые производителям тоже нужно оплачивать. «Получился такой „идеальный шторм“: с одной стороны все усложняется финансово-экономической составляющей, а с другой — природными факторами, которые человек не может контролировать.» Картофель стал одним из самых подорожавших продуктов потребительской корзины в Свердловской области. По данным Свердловскстата, за год цены на него выросли на 30,7%. В начале 2024-го один килограмм картофеля стоил 25,99 рублей, а в октябре цена составила 33,99 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Картофель подорожал в Свердловской области из-за высокой ключевой ставки и природных аномалий. Об этом URA.RU рассказал экономист, автор книг о финансах для детей Эдуард Матвеев. «Удорожание картофеля связано с повышенной ключевой ставкой, так как она влияет на всю отрасль, начиная от семенников, тех, кто закупает семена, заканчивая производителями. Они, в свою очередь закладывают расходы в конечную стоимость. Местами была засуха, а так как картофель очень быстро начинает „болеть“, это тоже сильно сказалось», — заявил Матвеев. Он добавил, что в некоторых регионах Урала в конце августа выпадала холодная роса, из-за нее корнеплоды начали гнить, а выкопать их не успели. По его словам, влияние оказал и рост цен на удобрения, которые ввозятся из-за рубежа. Кроме этого, выросли тарифы ЖКХ, которые производителям тоже нужно оплачивать. «Получился такой „идеальный шторм“: с одной стороны все усложняется финансово-экономической составляющей, а с другой — природными факторами, которые человек не может контролировать.» Картофель стал одним из самых подорожавших продуктов потребительской корзины в Свердловской области. По данным Свердловскстата, за год цены на него выросли на 30,7%. В начале 2024-го один килограмм картофеля стоил 25,99 рублей, а в октябре цена составила 33,99 рублей.