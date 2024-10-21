В Свердловской области рекордно подорожала картошка

В Свердловской области цены на картофель выросли на 30%

За год цена выросла на 30,7% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области самым подорожавшим продуктом потребительской корзины стал картофель. За год стоимость на него увеличилась на 30,7%. Актуальную информацию об изменении цен опубликовал Свердловскстат.

В начале 2024-го один килограмм картофеля стоил 25,99 рублей, а в октябре цена составила 33,99 рублей. Суммарный прирост стоимости — 30,7%, это больше, чем у остальных продуктов, следует из статистики.

В розничных супермаркетах Екатеринбурга цены на картофель варьируются в зависимости от того, мытый ли он, фасованный или предназначен для варки. Так, например, в «Перекрестке» можно купить картофель в сетке — килограмм за 29,99 рублей, там же продается три кило картофеля для варки за 229,99 рублей.

В «Пятерочке» продают самый дешевый картофель — за 26,99 рублей. Дороже всего картофель в «Гиперболе» — 89 рублей за килограмм.

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