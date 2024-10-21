В Свердловской области рекордно подорожала картошка

В Свердловской области цены на картофель выросли на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург , овощи, покупатель, картофель, картошка, магазин, супермаркет, прилавок
За год цена выросла на 30,7% Фото:

В Свердловской области самым подорожавшим продуктом потребительской корзины стал картофель. За год стоимость на него увеличилась на 30,7%. Актуальную информацию об изменении цен опубликовал Свердловскстат.

В начале 2024-го один килограмм картофеля стоил 25,99 рублей, а в октябре цена составила 33,99 рублей. Суммарный прирост стоимости — 30,7%, это больше, чем у остальных продуктов, следует из статистики.

В розничных супермаркетах Екатеринбурга цены на картофель варьируются в зависимости от того, мытый ли он, фасованный или предназначен для варки. Так, например, в «Перекрестке» можно купить картофель в сетке — килограмм за 29,99 рублей, там же продается три кило картофеля для варки за 229,99 рублей.

В «Пятерочке» продают самый дешевый картофель — за 26,99 рублей. Дороже всего картофель в «Гиперболе» — 89 рублей за килограмм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области самым подорожавшим продуктом потребительской корзины стал картофель. За год стоимость на него увеличилась на 30,7%. Актуальную информацию об изменении цен опубликовал Свердловскстат. В начале 2024-го один килограмм картофеля стоил 25,99 рублей, а в октябре цена составила 33,99 рублей. Суммарный прирост стоимости — 30,7%, это больше, чем у остальных продуктов, следует из статистики. В розничных супермаркетах Екатеринбурга цены на картофель варьируются в зависимости от того, мытый ли он, фасованный или предназначен для варки. Так, например, в «Перекрестке» можно купить картофель в сетке — килограмм за 29,99 рублей, там же продается три кило картофеля для варки за 229,99 рублей. В «Пятерочке» продают самый дешевый картофель — за 26,99 рублей. Дороже всего картофель в «Гиперболе» — 89 рублей за килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...