21 октября 2024

Власти Перми объяснили установку камер в школьных туалетах

Власти Перми: камеры в школьных туалетах установлены для контроля курения
© Служба новостей «URA.RU»
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Камеры в школьных туалетах в Перми направлены на дверь и не снимают кабинки
Камеры в школьных туалетах в Перми направлены на дверь и не снимают кабинки Фото:

Власти Перми прокомментировали установку камер видеонаблюдения в школьных туалетах. В городской администрации URA.RU пояснили, что камеры не снимают туалетные кабинки.

«Камеры видеонаблюдения в школах №42, №77, №116 установлены только на входе в туалетные комнаты и направлены на дверь. Установка камер требуется для контроля норм внутреннего поведения в образовательных учреждениях (контроль курения, в том числе электронных сигарет). В зону наблюдения камер не входят туалетные кабинки», — пояснили URA.RU в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученики школ Перми пожаловались на камеры видеонаблюдения, установленные в туалетах учебных заведений. Камеры были замечены в школах №116 и №77.

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Власти Перми прокомментировали установку камер видеонаблюдения в школьных туалетах. В городской администрации URA.RU пояснили, что камеры не снимают туалетные кабинки. «Камеры видеонаблюдения в школах №42, №77, №116 установлены только на входе в туалетные комнаты и направлены на дверь. Установка камер требуется для контроля норм внутреннего поведения в образовательных учреждениях (контроль курения, в том числе электронных сигарет). В зону наблюдения камер не входят туалетные кабинки», — пояснили URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что ученики школ Перми пожаловались на камеры видеонаблюдения, установленные в туалетах учебных заведений. Камеры были замечены в школах №116 и №77.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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