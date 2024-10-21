Власти Перми объяснили установку камер в школьных туалетах

Власти Перми прокомментировали установку камер видеонаблюдения в школьных туалетах. В городской администрации URA.RU пояснили, что камеры не снимают туалетные кабинки.
«Камеры видеонаблюдения в школах №42, №77, №116 установлены только на входе в туалетные комнаты и направлены на дверь. Установка камер требуется для контроля норм внутреннего поведения в образовательных учреждениях (контроль курения, в том числе электронных сигарет). В зону наблюдения камер не входят туалетные кабинки», — пояснили URA.RU в мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что ученики школ Перми пожаловались на камеры видеонаблюдения, установленные в туалетах учебных заведений. Камеры были замечены в школах №116 и №77.
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