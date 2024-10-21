Учеников пермских школ возмутили видеокамеры в туалетах

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В туалетах пермских школ повесили камеры
В туалетах пермских школ повесили камеры Фото:

Ученики школ Перми пожаловались на камеры видеонаблюдения, установленные в туалетах учебных заведений. Камеры были замечены в школах №116 и №77. В социальных сетях также появилась информация, что видеокамеры установили, чтобы отслеживать курящих.

«В 77-й школе учащимся обещали, что будут снимать только происходящее возле умывальников. Однако видеонаблюдение установили прямо напротив кабинок — мальчики и девочки не могут нормально сходить в туалет», — пишет telegram-канал Ural Mash. Подростки также жалуются на видеокамеры, которые установлены в лицее «ВЕКТОРиЯ».

Недовольные ученики обвиняют руководство учебного заведения в нарушении прав на частную жизнь. URA.RU направило запрос в мэрию Перми с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

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Ученики школ Перми пожаловались на камеры видеонаблюдения, установленные в туалетах учебных заведений. Камеры были замечены в школах №116 и №77. В социальных сетях также появилась информация, что видеокамеры установили, чтобы отслеживать курящих. «В 77-й школе учащимся обещали, что будут снимать только происходящее возле умывальников. Однако видеонаблюдение установили прямо напротив кабинок — мальчики и девочки не могут нормально сходить в туалет», — пишет telegram-канал Ural Mash. Подростки также жалуются на видеокамеры, которые установлены в лицее «ВЕКТОРиЯ». Недовольные ученики обвиняют руководство учебного заведения в нарушении прав на частную жизнь. URA.RU направило запрос в мэрию Перми с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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