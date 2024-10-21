Учеников пермских школ возмутили видеокамеры в туалетах

Ученики школ Перми пожаловались на камеры видеонаблюдения, установленные в туалетах учебных заведений. Камеры были замечены в школах №116 и №77. В социальных сетях также появилась информация, что видеокамеры установили, чтобы отслеживать курящих.
«В 77-й школе учащимся обещали, что будут снимать только происходящее возле умывальников. Однако видеонаблюдение установили прямо напротив кабинок — мальчики и девочки не могут нормально сходить в туалет», — пишет telegram-канал Ural Mash. Подростки также жалуются на видеокамеры, которые установлены в лицее «ВЕКТОРиЯ».
Недовольные ученики обвиняют руководство учебного заведения в нарушении прав на частную жизнь. URA.RU направило запрос в мэрию Перми с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
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