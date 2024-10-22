Проект мега-теплицы УГМК под Екатеринбургом завернули в Совфеде

Совфед и Минсельхоз не поддержали строительство теплицы УГМК под Екатеринбургом

22 октября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Предполагается, что инновационная теплица займет территорию в 14 га Фото: Илья Московец © URA.RU Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике не поддержал проект большого инновационного тепличного комбината под Екатеринбургом, который хочет реализовать связанное с первыми лицами УГМК АО «Тепличное». Против того, чтобы давать компании федеральные льготы, выступила и замминистра Минсельхоза РФ Елена Фастова. Трансляция заседания в рамках Дней Свердловской области в Совфеде велась на официальном сайте парламента. «Наша задача — увеличить самообеспеченность региона овощами закрытого грунта с 35% до 50%. В результате реализации проекта вырастет не только объем продукции, но и количество рабочих мест, объем выручки предприятия увеличится до 4 млрд рублей в год. Строительство запланировано на 2025—2026 годы и оценивается в 8,6 млрд рублей. Необходима помощь в привлечении льготного банковского кредита на сумм 7 млрд рублей, просим у Совфеда рассмотреть возможность рекомендовать правительству РФ включить УрФО в проект по получению льготных кредитов на эти цели», — презентовал проект первый замгубернатора Алексей Шмыков. Новость по теме УГМК продвигает стройку огромных теплиц под Екатеринбургом: итоги кулуарной операции Ему сразу заявили: у комитета вызывает настороженность недавнее выступление представителя Центробанка, который выступил категорически против практики субсидированных кредитов, потому что они привлекли к деградации других инструментов привлечения средств. И напомнили, что в этом году федеральный бюджет на сельскохозяйственные нужды будет «крайне сложным». Фаюстова же напомнила, что «в 2017 году «АО «Тепличное» получило льготный кредит на 5,1 млрд рублей, 1,7 млрд мы уже выплатили». «Кроме того, в том же году компания получила капекс в размере 500 млн рублей, то есть уже 2,5 млрд федеральный бюджет компании возместил. 5 млрд — это не маленькие деньги для одного предприятия. Бюджет на АПК ограничен, правительство поручило сделать приоритезацию. Она проведена, и для УрФО у нас льготные кредиты отменены, потому что в целом самообеспеченность региона за 2023 год составила 86 кг овощей на человека. В льготном кредитовании сохранились Дальневосточный округ и Сибирь, где самообеспеченность всего порядка 5 кг. Свердловская область может предусмотреть в своем бюджете [средства на эти цели] и просубсидировать сама», — заявила чиновница. Сенатор от региона Александр Высокинский напомнил, что Урал — это округ с непростыми природными условиями. «Мы не средняя полоса, мы в зоне рискованного земледия. Наше предложение — вопрос отразить в решении комитета. Понятно, что сейчас ситуация в стране непростая. Возможно, в 2025 году вновь можно будет зайти с этим вопросом», — добавил он. В итоге в постановление Совета Федерации вопрос не вынесли, но оставили под контролем комитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике не поддержал проект большого инновационного тепличного комбината под Екатеринбургом, который хочет реализовать связанное с первыми лицами УГМК АО «Тепличное». Против того, чтобы давать компании федеральные льготы, выступила и замминистра Минсельхоза РФ Елена Фастова. Трансляция заседания в рамках Дней Свердловской области в Совфеде велась на официальном сайте парламента. «Наша задача — увеличить самообеспеченность региона овощами закрытого грунта с 35% до 50%. В результате реализации проекта вырастет не только объем продукции, но и количество рабочих мест, объем выручки предприятия увеличится до 4 млрд рублей в год. Строительство запланировано на 2025—2026 годы и оценивается в 8,6 млрд рублей. Необходима помощь в привлечении льготного банковского кредита на сумм 7 млрд рублей, просим у Совфеда рассмотреть возможность рекомендовать правительству РФ включить УрФО в проект по получению льготных кредитов на эти цели», — презентовал проект первый замгубернатора Алексей Шмыков. Ему сразу заявили: у комитета вызывает настороженность недавнее выступление представителя Центробанка, который выступил категорически против практики субсидированных кредитов, потому что они привлекли к деградации других инструментов привлечения средств. И напомнили, что в этом году федеральный бюджет на сельскохозяйственные нужды будет «крайне сложным». Фаюстова же напомнила, что «в 2017 году «АО «Тепличное» получило льготный кредит на 5,1 млрд рублей, 1,7 млрд мы уже выплатили». «Кроме того, в том же году компания получила капекс в размере 500 млн рублей, то есть уже 2,5 млрд федеральный бюджет компании возместил. 5 млрд — это не маленькие деньги для одного предприятия. Бюджет на АПК ограничен, правительство поручило сделать приоритезацию. Она проведена, и для УрФО у нас льготные кредиты отменены, потому что в целом самообеспеченность региона за 2023 год составила 86 кг овощей на человека. В льготном кредитовании сохранились Дальневосточный округ и Сибирь, где самообеспеченность всего порядка 5 кг. Свердловская область может предусмотреть в своем бюджете [средства на эти цели] и просубсидировать сама», — заявила чиновница. Сенатор от региона Александр Высокинский напомнил, что Урал — это округ с непростыми природными условиями. «Мы не средняя полоса, мы в зоне рискованного земледия. Наше предложение — вопрос отразить в решении комитета. Понятно, что сейчас ситуация в стране непростая. Возможно, в 2025 году вновь можно будет зайти с этим вопросом», — добавил он. В итоге в постановление Совета Федерации вопрос не вынесли, но оставили под контролем комитета.