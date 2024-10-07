УГМК продвигает стройку огромных теплиц под Екатеринбургом: итоги кулуарной операции

В Москву везут проект продуктовой безопасности Свердловской области

Так выглядят действующие теплицы УГМК на территории агломерации Фото: Илья Московец © URA.RU

В список проектов, которые презентуют в Дни Свердловской области в Совете Федерации в конце октября, в последний момент включили строительство новых теплиц под Екатеринбургом от АО «Тепличное», связанное с первыми лицами УГМК. Промежуточные итоги лоббистской кампании подвел гендиректор «Тепличного», вице-спикер гордумы Илья Бондарев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на прошлой неделе в агрокомплекс «Тепличное» прибыла целая делегация из Совфеда, отбирающая проекты, которые будет публично презентовать руководство региона. «[Сенаторы] посетили уникальные линии производства овощей в закрытом грунте. АО „Тепличное“ закончило проектирование нового инновационного комбината площадью 13,66 га с энергоцентром и получило разрешение на строительство, которое запланировано на 2025—2026 годы […] Объем производства овощей закрытого грунта вырастет на 10 тысяч тонн и достигнет 35 тысяч тонн. Самообеспеченность в тепличных овощах населения Свердловской области вырастет с 38% до 49,4%», — анонсировал Бондарев.

Без поддержки на федеральном уровне не обойтись. АО «Тепличное» хочет воспользоваться субсидированным кредитом, но круг регионов, которым Минсельхоз РФ предоставляет подобные льготы, ограничен — в основном субъектами Дальнего Востока.

Сенаторы также побывали в политехническом колледже, институте охраны материнства и младенчества и технопарке «Университетский», управлении СвЖД, где познакомились с проектами «Сухой порт» и «Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо» (наземное метро). Все они были заявлены в первоначальной версии программы Дней региона в Совфеде.

Они пройдут в Совете Федерации с 21 по 23 октября. Для местных властей это один из путей к дополнительным миллиардам из госбюджета.

В повестке у сенаторов были и другие важные темы. Парламентарии в Новоуральске выездное совещание комитета по вопросам развития закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). На нем, в частности, обсудили предложения, подготовленные на состоявшемся чуть раньше тематическом заседании в свердловском заксобрании — о создании в Минобороны отдельной структуры, которая бы отвечала за развитие закрытых городов, а также выработку единой концепции развития.

С губернатором Евгением Куйвашевым обсуждали подготовку к Дням Свердловской области в Совфеде Фото: telegram-канал Андрея Шевченко