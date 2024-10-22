Пермские депутаты одобрили введение туристического налога

На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали введение туристического налога в Перми. Решение вступит в силу с 1 января 2025 года.
«Проект рассмотрен и поддержан комитетом по экономическому развитию и комитетом по бюджету и налогам. Предлагаю поддержать проект решения, который идет в соответствии с федеральными трендами», — отметила содокладчик по вопросу Наталья Мельник.
Ставка туристического налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, минимум — 100 рублей. Обязанность его уплаты возложат на организации и физические лица, предоставляющие услуги по временному размещению. Гостиницы включат налог в стоимость своих услуг. Освободят от уплаты налога льготные категории граждан, жителей региона с регистрацией, детей младше 18 лет и лиц с временной пропиской по месту пребывания.
Ранее URA.RU рассказывало, что туристический налог принесет бюджету Перми более 194 млн рублей за три года. Деньги направят на развитие инфраструктуры для туристов.
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