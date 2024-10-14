Власти подсчитали, сколько бюджет Перми заработает на туристическом налоге

Туристический налог принесет бюджету Перми более 194 млн рублей за три года. Деньги направят на развитие инфраструктуры для туристов. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника департамента экономики и промышленной политики Нина Канюкова на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию.
«По предварительным данным, туристический налог принесет в городской бюджет почти 53 млн рублей в 2025 году и по 70,7 млн рублей в 2026 и 2027 годах. Для расчета прогноза доходов использовалась отчетность гостиниц за 2021-2023 годы по среднему количеству размещенных лиц и ночевок на одно лицо. Средства направят на развитие туристических объектов», — рассказала Канюкова. Депутат Алексей Овчинников в рамках содоклада отметил, что в ходе исполнения бюджета прогноз могут скорректировать.
Ставка туристического налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, минимум — 100 рублей. Обязанность его уплаты возложат на организации и физические лица, предоставляющие услуги по временному размещению. Гостиницы включат налог в стоимость своих услуг.
Члены комитета по экономическому развитию введение туристического налога поддержали. Ранее URA.RU рассказывало, что туристический налог в Перми планируют ввести с 1 января 2025 года. Это станет возможным благодаря изменениям в Налоговом кодексе РФ, которые разрешают муниципалитетам установление такого налога со следующего года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!