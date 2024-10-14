14 октября 2024

Власти подсчитали, сколько бюджет Перми заработает на туристическом налоге

Туристический налог пополнит бюджет Перми почти на 195 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Пермской гордумы поддержали введение туристического налога
Депутаты Пермской гордумы поддержали введение туристического налога Фото:

Туристический налог принесет бюджету Перми более 194 млн рублей за три года. Деньги направят на развитие инфраструктуры для туристов. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника департамента экономики и промышленной политики Нина Канюкова на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию.

«По предварительным данным, туристический налог принесет в городской бюджет почти 53 млн рублей в 2025 году и по 70,7 млн рублей в 2026 и 2027 годах. Для расчета прогноза доходов использовалась отчетность гостиниц за 2021-2023 годы по среднему количеству размещенных лиц и ночевок на одно лицо. Средства направят на развитие туристических объектов», — рассказала Канюкова. Депутат Алексей Овчинников в рамках содоклада отметил, что в ходе исполнения бюджета прогноз могут скорректировать.

Ставка туристического налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, минимум — 100 рублей. Обязанность его уплаты возложат на организации и физические лица, предоставляющие услуги по временному размещению. Гостиницы включат налог в стоимость своих услуг.

Члены комитета по экономическому развитию введение туристического налога поддержали. Ранее URA.RU рассказывало, что туристический налог в Перми планируют ввести с 1 января 2025 года. Это станет возможным благодаря изменениям в Налоговом кодексе РФ, которые разрешают муниципалитетам установление такого налога со следующего года. 

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Туристический налог принесет бюджету Перми более 194 млн рублей за три года. Деньги направят на развитие инфраструктуры для туристов. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника департамента экономики и промышленной политики Нина Канюкова на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию. «По предварительным данным, туристический налог принесет в городской бюджет почти 53 млн рублей в 2025 году и по 70,7 млн рублей в 2026 и 2027 годах. Для расчета прогноза доходов использовалась отчетность гостиниц за 2021-2023 годы по среднему количеству размещенных лиц и ночевок на одно лицо. Средства направят на развитие туристических объектов», — рассказала Канюкова. Депутат Алексей Овчинников в рамках содоклада отметил, что в ходе исполнения бюджета прогноз могут скорректировать. Ставка туристического налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, минимум — 100 рублей. Обязанность его уплаты возложат на организации и физические лица, предоставляющие услуги по временному размещению. Гостиницы включат налог в стоимость своих услуг. Члены комитета по экономическому развитию введение туристического налога поддержали. Ранее URA.RU рассказывало, что туристический налог в Перми планируют ввести с 1 января 2025 года. Это станет возможным благодаря изменениям в Налоговом кодексе РФ, которые разрешают муниципалитетам установление такого налога со следующего года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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