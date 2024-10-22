Председателем Новоуренгойского городского суда назначен Виталий Анохин. Он начинал карьеру в Курганской области. О назначении сообщает пресс-служба управления судебного департамента в ЯНАО.
«22 октября к осуществлению полномочий председателя Новоуренгойского городского суда приступил Анохин Виталий Владимирович», — передает пресс-служба ведомства. URA.RU подготовило биографическую справку нового судьи в Новом Уренгое.
Виталий Анохин родился в Кургане в 1978 году. Получил юридическое образование в Курганском государственном университете. Свою карьеру он начал в октябре 2000 года, заняв должность секретаря в Курганском городском отделе службы судебных приставов, а с января 2001 года стал судебным приставом-исполнителем. В 2002 году он работал юристом в частной компании, оказывающей юридические услуги населению.
Осенью того же года Анохин перешел на работу в прокуратуру Курганской области, где занимал должность помощника прокурора, осуществляя надзор за исправительными учреждениями. В мае 2004 года его перевели в прокуратуру города Кургана на пост прокурора отдела, где он надзирал за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания.
С февраля 2005 года Виталий Анохин начал исполнять обязанности помощника судьи в Курганском городском суде. Через четыре года он стал заместителем начальника отдела в управлении судебного департамента Курганской области, отвечая за организационно-правовую поддержку судов.
В марте 2011 года его назначили мировым судьей судебного участка № 46 Кургана. С июля 2012 года Виталий Анохин занимал должность судьи Мишкинского районного суда Курганской области, а в июне 2017 года был переведен в Новоуренгойский городской суд. В марте 2019 года он стал заместителем председателя этого суда, а с апреля 2020 года приступил к исполнению обязанностей председателя Надымского городского суда.
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