ВСУ потеряли 900 человек в зоне ответственности группировки «Юг»

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ВСУ понесли значительные потери благодаря действиям группировки "Юг"
ВСУ понесли значительные потери благодаря действиям группировки "Юг" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка войск «Юг» успешно отразила две контратаки ВСУ за прошедшие сутки, в результате чего противник потерял до 900 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Отражены две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица „Мста-Б“ калибра 152 мм, гаубица Д-30 калибра 122 мм, а также произведенные в США самоходная артиллерийская установка Paladin калибра 155 мм и гаубица М198 калибра 155 мм», — написали в telegram-канале ведомства.

Войска группировки «Юг» добились значительных успехов на передовой, улучшив свои позиции и нанеся удары по нескольким подразделениям ВСУ. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное ДНР.

Минобороны РФ уточнило, что успешное отражение атак стало возможным благодаря хорошо координированным действиям и оперативности российских войск. Дополнительно, в результате операций были уничтожены два полевых склада боеприпасов.

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Группировка войск «Юг» успешно отразила две контратаки ВСУ за прошедшие сутки, в результате чего противник потерял до 900 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны России. «Отражены две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица „Мста-Б“ калибра 152 мм, гаубица Д-30 калибра 122 мм, а также произведенные в США самоходная артиллерийская установка Paladin калибра 155 мм и гаубица М198 калибра 155 мм», — написали в telegram-канале ведомства. Войска группировки «Юг» добились значительных успехов на передовой, улучшив свои позиции и нанеся удары по нескольким подразделениям ВСУ. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное ДНР. Минобороны РФ уточнило, что успешное отражение атак стало возможным благодаря хорошо координированным действиям и оперативности российских войск. Дополнительно, в результате операций были уничтожены два полевых склада боеприпасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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