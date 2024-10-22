Гордума Перми отклонила протест прокуратуры на запрет электросамокатов

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Прокуратура считает, что депутаты нарушили закон
Прокуратура считает, что депутаты нарушили закон Фото:

Депутаты городской думы на пленарном заседании рассмотрели протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в Перми. Проест был отклонен.

«В сентябре 2024 года Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговым компаниям Whoosh и „МТС Юрент“, которые требовали признать недействующим решение думы об ограничении парковки электросамокатов в центре Перми. Предлагаю комитету протест прокуратуры отклонить», — сообщил исполняющий обязанности начальника управления экспертизы и аналитики думы Евгений Сапаркин во время пленарного заседания. Депутаты единогласно поддержали это предложение.

Ранее URA.RU рассказало, что в марте 2024 года депутаты гордумы Перми установили запрет на стоянку электросамокатов в центре города. Сервисы кикшеринга подали в суд, но проиграли дело. Прокуратура направила протест в думу. По мнению прокурора, депутаты нарушили закон РФ «Об обязательных требованиях», согласно которому запрет на электросамокаты должен был вступить в силу с 1 марта, или с 1 сентября, но не раньше, чем через 90 дней с момента официального опубликования. Комитет по пространственному развитию и благоустройству рассмотрел протест и также отклонил.

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Депутаты городской думы на пленарном заседании рассмотрели протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в Перми. Проест был отклонен. «В сентябре 2024 года Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговым компаниям Whoosh и „МТС Юрент“, которые требовали признать недействующим решение думы об ограничении парковки электросамокатов в центре Перми. Предлагаю комитету протест прокуратуры отклонить», — сообщил исполняющий обязанности начальника управления экспертизы и аналитики думы Евгений Сапаркин во время пленарного заседания. Депутаты единогласно поддержали это предложение. Ранее URA.RU рассказало, что в марте 2024 года депутаты гордумы Перми установили запрет на стоянку электросамокатов в центре города. Сервисы кикшеринга подали в суд, но проиграли дело. Прокуратура направила протест в думу. По мнению прокурора, депутаты нарушили закон РФ «Об обязательных требованиях», согласно которому запрет на электросамокаты должен был вступить в силу с 1 марта, или с 1 сентября, но не раньше, чем через 90 дней с момента официального опубликования. Комитет по пространственному развитию и благоустройству рассмотрел протест и также отклонил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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