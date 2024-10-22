Моди выразил готовность помочь в урегулировании украинского конфликта

Индия заявила о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине и поддержке мирного процесса. Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
«По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», — заявил Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Казани. Трансляция беседы шла в официальном telegram-канале Кремля.
В дополнение к высказываниям о поддержке мира премьер-министр Индии также выразил готовность страны оказать любое возможное содействие в будущем для решения конфликта. Моди подчеркнул важность обсуждения всех наболевших вопросов.
Во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в рамках саммита БРИКС в Казани глава РФ забыл, что переводчик должен синхронно переводить речь для индийского премьера. После завершения своей вступительной речи Путин с улыбкой подчеркнул: «У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете».
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