Моди выразил готовность помочь в урегулировании украинского конфликта

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Нарендра Моди заявил о готовности Индии помочь в урегулировании конфликта на Украине
Нарендра Моди заявил о готовности Индии помочь в урегулировании конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Индия заявила о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине и поддержке мирного процесса. Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

«По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», — заявил Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Казани. Трансляция беседы шла в официальном telegram-канале Кремля.

В дополнение к высказываниям о поддержке мира премьер-министр Индии также выразил готовность страны оказать любое возможное содействие в будущем для решения конфликта. Моди подчеркнул важность обсуждения всех наболевших вопросов.

Во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в рамках саммита БРИКС в Казани глава РФ забыл, что переводчик должен синхронно переводить речь для индийского премьера. После завершения своей вступительной речи Путин с улыбкой подчеркнул: «У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете».

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Индия заявила о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине и поддержке мирного процесса. Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди. «По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», — заявил Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Казани. Трансляция беседы шла в официальном telegram-канале Кремля. В дополнение к высказываниям о поддержке мира премьер-министр Индии также выразил готовность страны оказать любое возможное содействие в будущем для решения конфликта. Моди подчеркнул важность обсуждения всех наболевших вопросов. Во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в рамках саммита БРИКС в Казани глава РФ забыл, что переводчик должен синхронно переводить речь для индийского премьера. После завершения своей вступительной речи Путин с улыбкой подчеркнул: «У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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