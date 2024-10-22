Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл, что переводчик должен переводить его речь. После того, как Путин закончил вступительное слово, он пошутил, что его слова понятны Моди благодаря теплым отношениям между Россией и Индией.
«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», — с улыбкой объяснил президент РФ не вовремя начавшийся перевод его слов. Цитату Путина передает официальный telegram-канал Кремля. Этот инцидент подчеркивает неформальную атмосферу встречи и хорошие личные отношения между главами двух стран.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди началась на полях саммита БРИКС. Она дала старт серии запланированных на сегодня переговоров на высшем уровне. Важным аспектом текущей встречи служит обсуждение широкого круга вопросов, хотя точные темы заранее не анонсировались.
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