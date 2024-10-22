В России ужесточают правила приема экзаменов по русскому языку у мигрантов

ГД одобрила запрет на посредников при приеме экзаменов по русскому у мигрантов
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Госдума приняла законопроект, которым предлагается установить полный запрет посредничество во время экзаменов по русскому языку у мигрантов
Госдума приняла законопроект, которым предлагается установить полный запрет посредничество во время экзаменов по русскому языку у мигрантов Фото:

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на участие посреднических организаций в процессе проведения экзаменов по русскому языку для мигрантов. Проект был поддержан председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими высокопоставленными лицами, включая лидеров всех парламентских фракций.

«По данным МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. В приеме почти 5 тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано», — заявил Володин на пленарном заседании, трансляция проводится на сайте ГД. По его мнению, мигранты должны соблюдать российские законы, знать русский язык и уважать традиции.

Законопроект также предусматривает, что правительство РФ будет исключительно уполномочено определять перечень образовательных организаций, которые могут проводить экзамены. Это решение было принято на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором, что должно способствовать повышению качества подготовки и контроля за процессом экзаменации.

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на участие посреднических организаций в процессе проведения экзаменов по русскому языку для мигрантов. Проект был поддержан председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими высокопоставленными лицами, включая лидеров всех парламентских фракций. «По данным МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. В приеме почти 5 тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано», — заявил Володин на пленарном заседании, трансляция проводится на сайте ГД. По его мнению, мигранты должны соблюдать российские законы, знать русский язык и уважать традиции. Законопроект также предусматривает, что правительство РФ будет исключительно уполномочено определять перечень образовательных организаций, которые могут проводить экзамены. Это решение было принято на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором, что должно способствовать повышению качества подготовки и контроля за процессом экзаменации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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