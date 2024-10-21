21 октября 2024

В ХМАО перед молодежью выступит Вассерман

На просветительском марафоне в Ханты-Мансийске выступит Анатолий Вассерман
© Служба новостей «URA.RU»
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Одним из спикеров на просветительском марафоне “Знание.Первых” станет Анатолий Вассерман
Одним из спикеров на просветительском марафоне “Знание.Первых” станет Анатолий Вассерман Фото:

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман выступит на просветительском марафоне «Знание.Первых» в УрФО, который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия.

«На уральской площадке перед молодежью выступит депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ — Анатолий Вассерман», — опубликовано на сайте. Также среди спикеров ведущий программы «Галилео», изобретатель, инженер-конструктор Алексей Иванченко.

Выступления экспертов можно будет посмотреть в эфире «Знание.ТВ». Ранее URA.RU писало о том, что Анатолий Вассерман дал высокую оценку изданию «Академической истории Югры».

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Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман выступит на просветительском марафоне «Знание.Первых» в УрФО, который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия. «На уральской площадке перед молодежью выступит депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ — Анатолий Вассерман», — опубликовано на сайте. Также среди спикеров ведущий программы «Галилео», изобретатель, инженер-конструктор Алексей Иванченко. Выступления экспертов можно будет посмотреть в эфире «Знание.ТВ». Ранее URA.RU писало о том, что Анатолий Вассерман дал высокую оценку изданию «Академической истории Югры».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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