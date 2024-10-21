В ХМАО перед молодежью выступит Вассерман

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман выступит на просветительском марафоне «Знание.Первых» в УрФО, который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия.
«На уральской площадке перед молодежью выступит депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ — Анатолий Вассерман», — опубликовано на сайте. Также среди спикеров ведущий программы «Галилео», изобретатель, инженер-конструктор Алексей Иванченко.
Выступления экспертов можно будет посмотреть в эфире «Знание.ТВ». Ранее URA.RU писало о том, что Анатолий Вассерман дал высокую оценку изданию «Академической истории Югры».
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